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Що відчувають громадяни, коли думають про Україну: результати опитування
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З кожним днем війни, яку розгорнула Росія проти України, все більше українців зміцнюють свою громадянську позицію. Майже не залишилось тих, хто відчуває сором чи байдужість.
За понад місяць з початку вторгнення російських окупантів на територію України наше суспільство все більше вірить у перемогу та показує неймовірне єдність. На це вказують і дані нового опитування від Соціологічної групи "Рейтинг".
До теми: Скільки українців підтримують вступ до ЄС: рекордні результати опитування
Що українці відчувають, думаючи про Україну:
- Гордість – 80% (у серпні 2021 ця цифра складала 34%);
- Сум – 32%;
- Радість – 20%;
- Страх – 16%;
- Гнів – 11%;
- Зацікавленість – 6%
Тим часом байдужість та сором майже відсутні в українців. Приємним показником є і те, що відчутно зросла кількість тих, хто ідентифікує себе як громадяни України – 95% (було 75%). Європейцями також вважають себе вже 57% (було27%).
Кількість людей, які відносили себе до "радянських людей", знизилась з 21% до 7%. Соціологи відзначають також неймовірно високий рівень місцевого патріотизму.
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