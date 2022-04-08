Що відчувають громадяни, коли думають про Україну: результати опитування

З кожним днем війни, яку розгорнула Росія проти України, все більше українців зміцнюють свою громадянську позицію. Майже не залишилось тих, хто відчуває сором чи байдужість.

За понад місяць з початку вторгнення російських окупантів на територію України наше суспільство все більше вірить у перемогу та показує неймовірне єдність. На це вказують і дані нового опитування від Соціологічної групи "Рейтинг".

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Що українці відчувають, думаючи про Україну:

Гордість – 80% (у серпні 2021 ця цифра складала 34%);

(у серпні 2021 ця цифра складала 34%); Сум – 32%;

Радість – 20%;

Страх – 16%;

Гнів – 11%;

Зацікавленість – 6%

Тим часом байдужість та сором майже відсутні в українців. Приємним показником є і те, що відчутно зросла кількість тих, хто ідентифікує себе як громадяни України – 95% (було 75%). Європейцями також вважають себе вже 57% (було27%).

Кількість людей, які відносили себе до "радянських людей", знизилась з 21% до 7%. Соціологи відзначають також неймовірно високий рівень місцевого патріотизму.

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