Скільки евакуйованих українців хочуть повернутись додому: результати опитування

Опитування Центру Разумкова свідчать, що більшість евакуйованих українців планують повернутися в Україну після закінчення війни. Дізнайтеся, скільки таких українців.

З 15 березня по 1 квітня Центр Разумкова провів опитування "Українські біженці: настрої та оцінки" на пунктах пропуску через державний кордон України у Закарпатській області.

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Працівники соціологічної служби опитували громадян України віком від 16 років, які перетинали кордон України у зв'язку з воєнними діями. Більшість евакуйованих українців планують повернутись додому, коли війна закінчиться, а це 79,2%. Ще майже 11% українців поки не планують повертатися.

Портрет українця, який рятується від війни, за результати опитування центру Разумкова:

Найбільше серед евакуйованих жінок – 83,2%. 63,4% виїжджають разом із дітьми. У віці 30-39 років залишають країну понад третина – 36,6%. Більшість – з Києва та Харківської області (по 18,8%), з Київської області (11,9%), Донецької (7,9%), Запорізької (6,9%), Миколаївської, Одеської, Херсонської (по 5%) областей. Більш ніж половина (55,4%) заявили, що виїхали з населеного пункту, де точилися бойові дії. Серед опитаних 63,4% визнали, що мова спілкування вдома для них є російська. Більша частина отримували допомогу від волонтерів – 53,5%.

Абсолютна більшість евакуйованих впевнена, що Україна переможе у цій війні – 89,1%.

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