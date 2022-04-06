Скільки українців підтримують вступ до ЄС: рекордні результати опитування

Пройшов вже понад місяць з моменту вторгнення російських окупантів на територію України, але настрої наших громадян показують, що до перемоги залишилось зовсім трохи. Що думають українці про вступ до ЄС, НАТО, а також про терміни завершення війни – читайте далі.

Соціологічна група "Рейтинг" поділилась результатами свіжого опитування, яке проводилось 30-31 березня. Воно пройшло вже всьоме за час війни, що дозволяє простежити, як змінюються настрої українців

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Чи рухаються справи в Україні у правильному напрямку?

11% – не змогли оцінити;

– не змогли оцінити; 11% – не погоджуються;

– не погоджуються; 78% – повністю погоджуються.

Стабільною залишається впевненість українців у тому, що ми зможемо відбити напад окупантів, – 95%. Але змінилась ситуація з часовими рамками щодо перемоги: тепер варіант "за кілька тижнів" підтримують 35% замість 47%. А варіанти "кілька місяців" та "півроку-рік" зміцнили свої позиції.

Скільки українців за вступ до НАТО:

68% громадян підтримують вступ до Альянсу, що наближається до довоєнних показників (62%). Від початку війни підтримка долучення до НАТО піднялась до 76%, а тепер поступово знижується.

Українці втрачають запал щодо можливого вступу до НАТО / Marek Studzinski on Unsplash

Скільки українців за вступ до ЄС:

91% громадян підтримують вступ України до Євросоюзу, і це абсолютний рекорд за всі роки дослідження. Ще до війни цей показник становив 68%.

Через скільки часу Україна стане членом ЄС:

Упродовж 1-2 років – 56%;

Через 5 років – 23%;

За цей місяць уявлення громадян про те, як швидко наша країна може увійти до Євросоюзу чи до НАТО стали значно стриманішими: кількість тих, хто вірить у дуже стрімкий розвиток подій, зменшується.

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