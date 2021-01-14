На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як зробити з зеленого авокадо спіле: простий лайфхак
-
- 32
Австралійка поділилась простим лайфхаком, як всього за 10 хвилин отримати спіле авокадо із зеленого. І це можна вважати справді корисною порадою, яка не розчарує.
Доволі часто у магазинах продають ще недозрілі авокадо, які потрібно ще кілька днів тримати на кухні, аби вони стали ідеальними для приготування страв. Але не завжди є час чекати, тож австралійка поділилась ідеальним способом виправити ситуацію у Facebook-групі "Air Fryer Recipes Australia".
І ще: Лікарка розповіла, чого не варто робити відразу ж після пробудження
"У нас була сімейна вечеря, а я, як завжди, не могла знайти спіле авокадо для гуакамоле. Колись я чула, що йому можна допомогти швидше дозріти у духовці, але її у мене нема, тож я перевірила лайфхак за допомогою фритюрниці", – пояснила жінка. Вона просто завернула плід у фольгу та на 10 хвилин поклала у фритюрницю, розігріти до 200 градусів. Такі ж час та температура підійдуть і для варіанту з духовкою.
І справді, за короткий час жінка отримала цілком дозрілий фрукт, який варто остудити перед вживанням. Вона додала, що смак і текстура авокадо трішки змінились, але все інше було у порядку.
Читайте також: Як зв'язати стильний светр під час локдауну: дизайнер поділився детальною інструкцією
-
16:423-річна донька Серени Вільямс уже сама грає у теніс: миле фото
-
16:21Ці хвороби можна вилікувати звичайним плаванням
-
16:13Кожен охочий зможе отримати гоночний Jaguar: в Англії відновлюють випуск популярної моделі
-
15:54Тумани: співачка МЯТА презентувала дуетну пісню з репером ХАСОМ
-
15:33Старий серіал очолив рейтинг найбільш популярних проєктів у 2020 році
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:15Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+)
-
14:49Творець Cyberpunk 2077 вибачився за провальний вихід гри на PS4 і Xbox One
-
14:31Як зробити з зеленого авокадо спіле: простий лайфхак
-
14:16Що не варто робити на співбесіді в часи пандемії: кумедна історія
-
13:55Звабливий ангел на відпочинку: модель засвітила свою розкішну фігуру
-
13:45Переможець Холостячки зізнався, чи був у нього секс на проєкті
-
13:28Креативні тату, яку змінюються під час руху: фото
-
13:15Навколо Землі за 2 години: у Китаї випробували надпотужний двигун
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:51Як підкорити дівчину: поради з магічної книги стали вірусними
-
12:31Днями Україну накриє потужна і затяжна магнітна буря
-
12:17Яким знакам Зодіаку не можна нікому довіряти 14 січня
-
11:53Привітання з Днем ангела Василя 2021: вірші, проза й смс на іменини
-
11:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
-
11:19Сексуальна Rihanna вразила інтимною зйомкою до Дня Валентина (18+)
-
10:51БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись Поцілуй Обійми: дивіться новий емоційний кліп
-
10:21Як виглядає типовий ранок власника собаки: відео
-
09:53Погода в Україні 14 січня: прогноз на Василя
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня
-
15:15Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+)
-
11:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня
-
07:13Як швидко прокинутися без зайвих страждань: перевірений метод
- 13 січня
-
19:45Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"
-
17:25Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
-
15:17Страви на Старий новий рік 2021 – меню: рецепти для святкового столу
-
13:50Орландо Блум – 44 роки: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
11:19Старий Новий рік 2021: традиції, прикмети і заборони
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 січня
-
07:14Стрімер Fortnite зібрав понад 2 мільйони глядачів, чим побив рекорд Twitch
- 12 січня
-
20:46Диво-Жінку 1984 висунули на Оскар в абсолютно усіх номінаціях
-
16:30Ось якою буде погода на Старий Новий рік 2021
-
14:15Швидкий психологічний тест: виберіть улюблений напій
-
12:57Пісні на Старий Новий рік: сучасні версії від українських зірок
-
12:42Найочікуваніші українські фільми 2021 року: ТОП 10 найкращих кінопрем'єр
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня
-
07:17Погода в Україні 12 січня: точний прогноз по містах
-
07:00Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки
- 11 січня
-
20:50Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
18:48Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні
-
14:20Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
-
11:55Як залишатись щасливими навіть після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня
-
07:15Погода в Україні 11 січня: похолодання близько