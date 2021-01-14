Як зробити з зеленого авокадо спіле: простий лайфхак

Австралійка поділилась простим лайфхаком, як всього за 10 хвилин отримати спіле авокадо із зеленого. І це можна вважати справді корисною порадою, яка не розчарує.

Доволі часто у магазинах продають ще недозрілі авокадо, які потрібно ще кілька днів тримати на кухні, аби вони стали ідеальними для приготування страв. Але не завжди є час чекати, тож австралійка поділилась ідеальним способом виправити ситуацію у Facebook-групі "Air Fryer Recipes Australia".

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"У нас була сімейна вечеря, а я, як завжди, не могла знайти спіле авокадо для гуакамоле. Колись я чула, що йому можна допомогти швидше дозріти у духовці, але її у мене нема, тож я перевірила лайфхак за допомогою фритюрниці", – пояснила жінка. Вона просто завернула плід у фольгу та на 10 хвилин поклала у фритюрницю, розігріти до 200 градусів. Такі ж час та температура підійдуть і для варіанту з духовкою.

І справді, за короткий час жінка отримала цілком дозрілий фрукт, який варто остудити перед вживанням. Вона додала, що смак і текстура авокадо трішки змінились, але все інше було у порядку.

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