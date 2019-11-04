Що вам хоче сказати водій, коли показує розчепірену долоню

Серед досвідчених автолюбителів давно є сигнали, що дозволяють спілкуватися на дорозі без мовного контакту. Сьогодні поговоримо про один дуже цікавий жест.

Всі ми вже звикли, що на дорогах дякують шляхом короткочасного включення аварійного сигналу, а повідомити про пост Дорожньої патрульної служби можна за допомогою дальнього світла фар. Але на цьому знання багатьох автолюбителів закінчуються.

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Якщо інший водій показав долоню, то таким чином він дякує іншому учаснику руху за його дії. Цей сигнал важливо відрізняти від іншого, який також використовується досвідченими автолюбителями. Різниця полягає в тому, що іноді водії показують долоню з розчепіреними пальцями, в народі – "півником". Такий жест говорить про наявність значної кількості співробітників Дорожньої патрульної служби на найближчій ділянці, тобто автомобілів інспекторів може бути декілька і зупиняють вони переважно всіх.

Водійські жести

Розчепірені пальці символізують численність поліцейських на ділянці. Також такі дії зустрічного водія можуть дублюватися включенням дальнього сигналу світла, але в цілях безпеки роблять так не всі.

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