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Що вам хоче сказати водій, коли показує розчепірену долоню

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Спілкуємося мовою водіїв - фото 1
Спілкуємося мовою водіїв / drive2

Серед досвідчених автолюбителів давно є сигнали, що дозволяють спілкуватися на дорозі без мовного контакту. Сьогодні поговоримо про один дуже цікавий жест.

Всі ми вже звикли, що на дорогах дякують шляхом короткочасного включення аварійного сигналу, а повідомити про пост Дорожньої патрульної служби можна за допомогою дальнього світла фар. Але на цьому знання багатьох автолюбителів закінчуються.

І ще: Корисні поради для автомобілістів: як самому очистити фари

Якщо інший водій показав долоню, то таким чином він дякує іншому учаснику руху за його дії. Цей сигнал важливо відрізняти від іншого, який також використовується досвідченими автолюбителями. Різниця полягає в тому, що іноді водії показують долоню з розчепіреними пальцями, в народі – "півником". Такий жест говорить про наявність значної кількості співробітників Дорожньої патрульної служби на найближчій ділянці, тобто автомобілів інспекторів може бути декілька і зупиняють вони переважно всіх.

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Водійські жести

Розчепірені пальці символізують численність поліцейських на ділянці. Також такі дії зустрічного водія можуть дублюватися включенням дальнього сигналу світла, але в цілях безпеки роблять так не всі.

Читайте також: До уваги водіїв: з якої причини поліція може зупинити ваше авто

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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