Корисні поради для автомобілістів: як самому очистити фари

У осінню та зимову пору особливо актуально тримати фари чистими, щоб при поганій видимості на дорозі не спричинити ДТП. Скористайтеся нашим лайфхаком та власноруч очистьте автомобільні фари.

Головне проблема автомобільних фар у тому, що полікарбонат, з якого роблять покриття, дуже швидко мутніє та стає жовтого відтінку.

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Багато автомобілістів, які захоплюються тюнингом, покривають фари матовою фарбою. Так, виглядає гарно, проте абсолютно непрактично. Це у кілька разів погіршує якість освітлення від фар. Тож не радимо так ризиковано експериментувати з прикрашанням автівки.

Якщо ж ви нічого не робили з фарами, а вони все одно з часом стали брудними та мутними, то тут вам допоможе звичайна зубна паста. Вона добре очистить фари у поєднанні з дрилем з насадками-щітками або шліфувальною машинкою.

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