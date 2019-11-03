Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Корисні поради для автомобілістів: як самому очистити фари

  • 43
як очистити фари - фото 1
як очистити фари

У осінню та зимову пору особливо актуально тримати фари чистими, щоб при поганій видимості на дорозі не спричинити ДТП. Скористайтеся нашим лайфхаком та власноруч очистьте автомобільні фари.

Головне проблема автомобільних фар у тому, що полікарбонат, з якого роблять покриття, дуже швидко мутніє та стає жовтого відтінку.

І ще: 7 дієвих порад для водіїв: як не заснути за кермом

Багато автомобілістів, які захоплюються тюнингом, покривають фари матовою фарбою. Так, виглядає гарно, проте абсолютно непрактично. Це у кілька разів погіршує якість освітлення від фар. Тож не радимо так ризиковано експериментувати з прикрашанням автівки.

Якщо ж ви нічого не робили з фарами, а вони все одно з часом стали брудними та мутними, то тут вам допоможе звичайна зубна паста. Вона добре очистить фари у поєднанні з дрилем з насадками-щітками або шліфувальною машинкою.

Корисні поради для автомобілістів: як самому очистити фари - фото 365017

До теми: Швидкий лайфхак для водіїв: як перевірити якість бензину без приладів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги
  • 01 листопада, 18:00
  • 1154
Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
  • 28 жовтня, 17:30
  • 367
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1860164
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології