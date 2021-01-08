Що у звичайному житті заважає схуднути

Не лише любов до смаколиків стає на заваді до стрункої фігури. Дієтолог з Німеччини розповіла, які звичні речі заважають схуднути та бути здоровими.

Німецька дієтологиня Андреа Шмід пояснила, що у звичайному житті є чимало факторів, які не дозволяють ефективно позбутись зайвих кілограмів. Одним із найбільш поширених є регулярний недосип. За словами експертки, надто короткий сон (менш як 7-8 годин) змушує організм виробляти більше гормону греліну. Саме він й змушує відчувати голод частіше, а також уповільнює процес обміну речовин.

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Ще однією причиною є ранкові стреси, до яких можна зарахувати навіть надто неприємний чи гучний звук будильника. Адже вранці ще активніше виробляється кортизол, змушуючи організм спалювати не жир, а м'язи. Тому на початку дня варто відмовитись і від кави натщесерце, адже після сну краще випивати склянку теплої води, тоді снідати, а потім вже насолоджуватись улюбленим напоєм.

Ще одна популярна причина того, що люди не можуть схуднути, це відсутність режиму трапези. Активне життя часто змушує пропускати прийоми їжі, що не найпозитивніше впливає на всі процеси в організмі.

Звісно ж, не варто забувати і про малорухливий спосіб життя, адже фізичні навантаження потрібні не лише для стрункої фігури, а й для здоров'я.

Також Шмід рекомендує не ігнорувати корисні жири у раціоні, адже вони мають складати до 30% від денної кількості калорій. Тому на вашій кухні завжди мають бути рослинні олії, горіхи, авокадо, жирна риба і інші смаколики, які багаті на жири.

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