Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Що у звичайному житті заважає схуднути

  • 0
Звичні речі, які не дають схуднути - фото 1
Звичні речі, які не дають схуднути

Не лише любов до смаколиків стає на заваді до стрункої фігури. Дієтолог з Німеччини розповіла, які звичні речі заважають схуднути та бути здоровими.

Німецька дієтологиня Андреа Шмід пояснила, що у звичайному житті є чимало факторів, які не дозволяють ефективно позбутись зайвих кілограмів. Одним із найбільш поширених є регулярний недосип. За словами експертки, надто короткий сон (менш як 7-8 годин) змушує організм виробляти більше гормону греліну. Саме він й змушує відчувати голод частіше, а також уповільнює процес обміну речовин.

І ще: Чому сніданок не обов'язковий: пояснення від терапевта

Ще однією причиною є ранкові стреси, до яких можна зарахувати навіть надто неприємний чи гучний звук будильника. Адже вранці ще активніше виробляється кортизол, змушуючи організм спалювати не жир, а м'язи. Тому на початку дня варто відмовитись і від кави натщесерце, адже після сну краще випивати склянку теплої води, тоді снідати, а потім вже насолоджуватись улюбленим напоєм.

Що у звичайному житті заважає схуднути - фото 442245

Ще одна популярна причина того, що люди не можуть схуднути, це відсутність режиму трапези. Активне життя часто змушує пропускати прийоми їжі, що не найпозитивніше впливає на всі процеси в організмі.

Звісно ж, не варто забувати і про малорухливий спосіб життя, адже фізичні навантаження потрібні не лише для стрункої фігури, а й для здоров'я.

Також Шмід рекомендує не ігнорувати корисні жири у раціоні, адже вони мають складати до 30% від денної кількості калорій. Тому на вашій кухні завжди мають бути рослинні олії, горіхи, авокадо, жирна риба і інші смаколики, які багаті на жири.

Що у звичайному житті заважає схуднути - фото 442246

Читайте також: Як схуднути тим, хто дуже любить солодощі

Джерело: medikforum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • Вчора, 09:21
  • 59239
Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво: тексти і відео
  • 06 cічня, 18:00
  • 298133
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1076
Загрузка...
Новини