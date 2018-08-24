Названо місяці, під час яких найчастіше розходяться пари

Статистичний аналіз допоміг виявити два місяці, на які випадає пік завершення стосунків. І тільки не кажіть, що ми вас не попереджали.

Якщо вірити дослідженню, проведеному соціологами Брайаном Серафіні та Джулією Брейнс з Американської соціологічної асоціації, кожного літа та кожної весни відбувається пік завершення стосунків.

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Щорічно в березні та в серпні подружні пари подають на розлучення. Аналіз охопив 14-річний період з 2001 по 2015 роки. Ви ж розумієте, що залишився ще тиждень серпня, і ми тонко натякаємо вам на те, щоб ви не стали частиною цієї сумної статистики.

Вчені кажуть, що березневий пік пояснюється тим, що пари, що перебувають за крок до розлучення, схильні розглядати новорічні свята як можливість для порятунку стосунків. Втім, під кінець зими всі проблеми повертаються та підштовхують подружжя до завершення стосунків.

Пік розлучень припадає на березень та серпень / alau

Серпневий же пік можна пояснити кількома факторами. Для пар з дітьми це час, коли додатково накопичуються проблеми, пов'язані зі школою або дитячим садком. Але головне – наближення осені. Світловий день скорочується, що безпосередньо впливає на спад настрою.

Звичайно ж, це лише припущення вчених, але це не означає, що до них не варто прислухатися. Йдіть один одному на поступку, вмійте вислухати та допомогти тоді, коли це потрібно. І не забувайте про світле почуття, яке звело вас колись.

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