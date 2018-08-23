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Секс з цими жінками подобається чоловікам більше

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Чоловікам подобається секс з емоційно нестабільними жінками - фото 1
Чоловікам подобається секс з емоційно нестабільними жінками

У житті кожного представника сильної половини людства рано чи пізно з'являється панянка, в котрої змінюється настрій швидше, ніж погода у Львові.

Вона може кожні дві хвилини змінювати рішення, скандалити та розповідати милі історії, бити вас і ніжитися в обіймах. Але це не все. Науковці вразили новим відкриттям, яке стосується саме таких жінок.

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Учені довели, що секс саме з такими жінками – найбільше припадає до душі чоловікам. А от секс з емоційно стабільними жінками, які відповідають за свої почуття та вчинки, на жаль, може не дотягувати до високої планки, заданої панянкою-істеричкою.

Секс з істеричками більше подобається чоловікам - фото 271851
Секс з істеричками більше подобається чоловікам / SteelSports

Дослідження, проведене в Рурському університеті, було опубліковане у виданні "Журнал сексуальної поведінки". Як предмет дослідження використовувалися дані 964 пар, середній вік чоловіків у яких дорівнював 51 року. Швидко виявився зв'язок між емоційною нестабільністю партнерки та задоволенням партнера від сексу: чим більш вона нестабільна, тим більше подобається чоловікові секс.

Інший дивовижний факт, який з'ясували вчені при проведенні цього дослідження – сексуальне життя в парі залишається яскравим, навіть попри довгу спільну історію стосунків.

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Джерело: ncbi
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