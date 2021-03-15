Що таке нікотинова ломка і як її подолати

Згідно з офіційними даними Державної служби статистики за 2020 рік, в Україні налічується понад 5,6 мільйона курців. Напевно, хоча б половина з цієї кількості намагалася кинути згубну звичку, проте виходило це не у багатьох.

Що таке нікотинова ломка і її симптоми

Наркологія пояснює нікотинову ломку, як один з видів абстинентного синдрому. Таким чином організм курця демонструє реакцію на нестачу нікотину.

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Нікотин – наркотик, здатний викликати залежність, якої достатньо, щоб назвати куріння небезпечним для життя. Початкові симптоми нікотинової ломки у завзятих курців спостерігаються вже через одну-дві години після останньої викуреної сигарети. Загальна тривалість абстиненції залежить від декількох факторів, серед яких вік, стать, стаж куріння, кількість викурених сигарет на день.

Як кинути курити самостійно

Щоб позбутися шкідливої ​​звички, можна випробувати кілька способів. Для початку варто зменшувати добову дозу нікотину поступово, наприклад, на одну сигарету на один-два дня. Рекомендується включити в раціон страви з картоплі, баклажанів та помідорів, оскільки в цих овочах міститься природний нікотин. Можна також шукати способи різноманітного дозвілля або зайнятися тим, що вас давно цікавило: це буде відволікати від думки про куріння. Однак варто бути готовим до того, що думки про затягування сигаретою будуть супроводжувати вас протягом деякого часу.

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