На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Що таке нікотинова ломка і як її подолати
-
- 24
Згідно з офіційними даними Державної служби статистики за 2020 рік, в Україні налічується понад 5,6 мільйона курців. Напевно, хоча б половина з цієї кількості намагалася кинути згубну звичку, проте виходило це не у багатьох.
Що таке нікотинова ломка і її симптоми
Наркологія пояснює нікотинову ломку, як один з видів абстинентного синдрому. Таким чином організм курця демонструє реакцію на нестачу нікотину.
І ще: Чому працювати у нічну зміну шкідливо та навіть небезпечно
Нікотин – наркотик, здатний викликати залежність, якої достатньо, щоб назвати куріння небезпечним для життя. Початкові симптоми нікотинової ломки у завзятих курців спостерігаються вже через одну-дві години після останньої викуреної сигарети. Загальна тривалість абстиненції залежить від декількох факторів, серед яких вік, стать, стаж куріння, кількість викурених сигарет на день.
Як кинути курити самостійно
Щоб позбутися шкідливої звички, можна випробувати кілька способів. Для початку варто зменшувати добову дозу нікотину поступово, наприклад, на одну сигарету на один-два дня. Рекомендується включити в раціон страви з картоплі, баклажанів та помідорів, оскільки в цих овочах міститься природний нікотин. Можна також шукати способи різноманітного дозвілля або зайнятися тим, що вас давно цікавило: це буде відволікати від думки про куріння. Однак варто бути готовим до того, що думки про затягування сигаретою будуть супроводжувати вас протягом деякого часу.
Це цікаво: Як визначити, що мед справжній і якісний
-
19:18П'ять простих способів їсти менше солі
-
18:50Від пацанки до панянки 5 сезон 3 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті
-
18:31Як виглядає наймодніше взуття цієї весни (фото)
-
18:17Гороскоп на 16 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:44Наскільки принц Гаррі і Меган Маркл "впали" в очах британців
-
17:18Що таке нікотинова ломка і як її подолати
-
16:42Хайді Клум у шкіряному боді показала оголені сідниці: фото 18+
-
16:21У Rotten Tomatoes назвали найкращий фільм 2020 року
-
15:42Експонати, викрадені з Лувру 38 років тому, повертаються до музею
-
15:1910 вживаних авто, які найкраще продаються на вторинному ринку
-
15:00Корпоративный договор как способ урегулирования споров между собственниками
-
14:45Для релаксу і міцного здоров'я: названі корисні властивості какао
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:18В Ірландії вперше помітили моржа: тварина перетнула Атлантику, заснувши на айсбергу
-
13:49Уболівальники розлютили Ліонеля Мессі, знімаючи його в автомобілі: відео
-
13:21Науковці з'ясували, чи залежить смак вина від його цінника
-
12:52Британська компанія шукає садівника в Minecraft
-
12:20У США представили електричний позашляховик з ретро-дизайном
-
11:47В Україні підписали закон про збільшення штрафів за порушення безпеки дорожнього руху
-
11:15Греммі 2021: оголошені найкращі пісні та співаки року
-
10:48Український тенісист блиснув майстерною грою у футбол: відео
-
10:19Голосову соцмережу Clubhouse заблокували уже дві країни
-
09:47Столицю Китаю накрила найпотужніша піщана буря: відео
-
18:00Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі
-
14:45Для релаксу і міцного здоров'я: названі корисні властивості какао
-
11:15Греммі 2021: оголошені найкращі пісні та співаки року
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 березня
-
08:50Голос країни 11 сезон 8 випуск: як пройшли перші вокальні бої учасників
- 14 березня
-
20:50Дівчина тижня: розкута американська модель Рейчел Кук, яка обожнює голі фото (18+)
-
17:55Чи можна тримати шини на балконі: як правильно зберігати зимову гуму до наступного сезону
-
14:53Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:55Музичні новинки березня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 березня
-
08:48Чому правильне харчування може стати причиною набору ваги: пояснення лікарів
- 13 березня
-
21:49У яких пар знаків Зодіаку буде найкращий секс: інтимна сумісність
-
18:16Експерти назвали автовиробників з найкращими дилерами: перше місце за німцями
-
15:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом
-
12:15Золота малина-2021: стали відомі номінанти антипремії
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 березня
-
08:48Як обід за робочим столом може впливати на вашу продуктивність
- 12 березня
-
21:49Не вершниця: науковці назвали найнебезпечнішу секс-позу для чоловіків
-
18:17Три продукти, від яких варто відмовитися, якщо ви хочете наростити м'язову масу
-
15:19Ці дорогі побутові речі насправді економлять ваш бюджет
-
11:40Міжнародний день сну: підбірка українських колискових пісень для дітей
-
11:1550 000 гривень розіграє Радіо MAXIMUM в акції МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 березня
-
07:14Чим снідала Мерилін Монро: рецепт оригінального яєчного коктейлю
- 11 березня
-
21:1912 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети