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Чому працювати у нічну зміну шкідливо та навіть небезпечно

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Робота вночі - фото 1
Робота вночі / pinterest

Американські вчені прийшли до висновку, що робота в нічну зміну збільшує ризик розвитку раку. І не тільки.

"З'являється все більше свідчень того, що рак більш поширений серед людей, що працюють в нічну зміну. ​​Це призвело до того, що Міжнародне агентство Всесвітньої організації охорони здоров'я з дослідження раку класифікувало роботу в нічну зміну як ймовірний чинник розвитку онкологічних захворювань", – розповів один з авторів дослідження.

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Довгий час вчені намагалися зрозуміти, чому робота в нічну зміну підвищує ризик розвитку ракових захворювань. У новому дослідженні фахівці провели експеримент, в якому 14 добровольців провели сім днів в лабораторії. При цьому для половини учасників були змодельовані умови, зіставні з роботою в нічний час. Кожні три години у них брали зразок крові для аналізу.

Аналіз лейкоцитів, взятих зі зразків крові, показав, що нічні зміни порушують природні 24-годинні ритми активності певних генів, що призводить до пошкодження ДНК і кінець кінцем може стати причиною зростання ракових клітин.

Чому працювати у нічну зміну шкідливо та навіть небезпечно - фото 451362

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Джерело: sciencedaily
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