Що таке насіння чіа: користь і шкода, як і з чим вживати для схуднення

Насіння чіа – це їстівні насіння, які містять унікальний комплекс натуральних мінералів, клітковину, рослинні омега-3 жирні кислоти. Завдяки своїм характеристикам це насіння найпопулярніший продукт здорового харчування останніх років. Дізнайтеся усі властивості цього продукту.

Користь насіння чіа в їх впливі на процес травлення та в унікальному хімічному складі. Вони містять надзвичайно багато харчової клітковини. Вважається, що це насіння сприятливе для схуднення та нормалізації обміну речовин. А також у його складі є амінокислота триптофан, яка допомагає у синтезі гормону радості серотоніну.

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Користь

Знижує рівень холестерину.

Заповнює потребу у важливих амінокислотах.

Не містить глютену.

Чіа легко готувати.

Містить багато антиоксидантів.

Містить омега-3.

Зменшує відчуття голоду.

У 100 грамах насіння міститься 94% денної норми магнію, 63% норми кальцію і 59% норми заліза. У столовій ложці з гіркою (близько 10 г) мікромінералів рівно в 10 разів менше.

Калорійність 100 грамів насіння чіа – 485 Ккал.

Протипоказання

Попри користь, існує ряд протипоказань до застосування насіння чіа: Захворювання шлунково-кишкового тракту в хронічній формі: гастрит, виразка, метеоризм, розлади шлунка.

Хвороби нирок і печінки.

Схильність до алергічних реакцій, адже продукт досить екзотичний.

Вагітність, лактація, дитячий вік.

Насіння чіа для схуднення

Щоб оцінити користь насіння чіа, потрібно правильно його вживати: Перемелене насіння засвоюються краще.

Потрібно з'їдати досить велику кількість чіа в день. Однієї чайної ложки недостатньо.

Додавайте столову ложку насіння чіа в коктейлі, смузі, фруктові салати, йогурти. Також можна додавати до цілозернового борошна, млинців тощо.

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