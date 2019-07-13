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Що таке насіння чіа: користь і шкода, як і з чим вживати для схуднення

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насіння чіа – суперфуд - фото 1
насіння чіа – суперфуд

Насіння чіа – це їстівні насіння, які містять унікальний комплекс натуральних мінералів, клітковину, рослинні омега-3 жирні кислоти. Завдяки своїм характеристикам це насіння найпопулярніший продукт здорового харчування останніх років. Дізнайтеся усі властивості цього продукту.

Користь насіння чіа в їх впливі на процес травлення та в унікальному хімічному складі. Вони містять надзвичайно багато харчової клітковини. Вважається, що це насіння сприятливе для схуднення та нормалізації обміну речовин. А також у його складі є амінокислота триптофан, яка допомагає у синтезі гормону радості серотоніну.

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Користь

  • Знижує рівень холестерину.
  • Заповнює потребу у важливих амінокислотах.
  • Не містить глютену.
  • Чіа легко готувати.
  • Містить багато антиоксидантів.
  • Містить омега-3.
  • Зменшує відчуття голоду.

У 100 грамах насіння міститься 94% денної норми магнію, 63% норми кальцію і 59% норми заліза. У столовій ложці з гіркою (близько 10 г) мікромінералів рівно в 10 разів менше.

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Калорійність 100 грамів насіння чіа – 485 Ккал.

Протипоказання

Попри користь, існує ряд протипоказань до застосування насіння чіа:

  • Захворювання шлунково-кишкового тракту в хронічній формі: гастрит, виразка, метеоризм, розлади шлунка.
  • Хвороби нирок і печінки.
  • Схильність до алергічних реакцій, адже продукт досить екзотичний.
  • Вагітність, лактація, дитячий вік.

Насіння чіа для схуднення

Щоб оцінити користь насіння чіа, потрібно правильно його вживати:

  • Перемелене насіння засвоюються краще.
  • Потрібно з'їдати досить велику кількість чіа в день. Однієї чайної ложки недостатньо.
  • Додавайте столову ложку насіння чіа в коктейлі, смузі, фруктові салати, йогурти. Також можна додавати до цілозернового борошна, млинців тощо.
Що таке насіння чіа: користь і шкода, як і з чим вживати для схуднення - фото 340570

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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