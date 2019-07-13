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Цікаві факти про волоські горіхи: калорійність, користь і шкода
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Волоський горіх – це дерево, а те, що ми їмо, його плоди. Вони мають товсту шкірясто-волокнисту шкірку і міцну кісточку. Коли вони стають достатньо зрілими, то шкірка плоду висихає й лопається на 2 частини й сама собою відділяється. Читайте далі та дізнайтеся більше про волоські горіхи.
Волоський горіх поживний та висококалорійний продукт. Він відрізняється великим вмістом жирів та корисних речовин.
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Користь
- В зрілих горіхах містяться ситостерин, вітаміни С, B1, B2, РР, каротин, дубильні речовини, хінони та жирне масло, до складу якого входять лінолева, ліноленова, олеїнова, пальмітинова та інші кислоти, а також клітковина, солі заліза і кобальту.
- Попри великий вміст жирів, волоські горіхи допомагають знизити рівень холестерину в крові. Зрілі горіхи є харчовим продуктом і високоактивним лікарським засобом. За калорійністю вони у 2 рази перевищують пшеничний хліб вищого сорту. Їх рекомендують для профілактики й лікування атеросклерозу, при нестачі вітамінів, солей кобальту і заліза в організмі.
- У горіхах багато клітковини та масла, які здатні посилювати роботу кишківника. Тому вони корисні людям, схильним до запорів.
- Відвар листя застосовують у вигляді примочок, які позитивно впливають на загоєння ран.
- Настій листя застосовують для полоскання порожнини рота і горла при різних запальних захворюваннях і кровоточать яснах.
- Олію горіха застосовують при хронічному гепатиті, підвищеній кислотності шлункового соку, при гіперфункції щитоподібної залози (зобі).
- Масло волоського горіха захищає організм від дії канцерогенних речовин.
- Воно підвищує опірність організму радіаційному опроміненню, виводить з організму радіонуклеїди, має протипухлинну дію.
- Завдяки протизапальним властивостям, масло волоського горіха застосовують при лікуванні запальних захворювань шкіри й слизових. Також воно сприяє загоєнню ран, тріщин, які довго не загоюються, виразок. Воно ефективне при лікуванні псоріазу, екземи, фурункульозу, варикозного розширення вен.
- У косметології масло волоського горіха використовується для пом'якшення сухої шкіри, а також як засіб, який поліпшує загар.
- Волоський горіх і його олія підсилює кровообіг в області статевих органів і стимулює сперматогенез.
- Масло волоського горіха знижує вироблення холестерину, зміцнює судинну стінку, знижує процес вільнорадикального окислення.
Протипоказання
- Волоський горіх протипоказаний людям з алергією та індивідуальною непереносимістю. Досить багато людей мають алергію на горіхи, яка проявляються висипами на тілі та асфіксією. Багато рослинного білка може спровокувати появу алергічних реакцій або погано засвоїтися.
- Не можна вживати волоські горіхи людям, у яких є шкірні захворювання: псоріаз, екзема, нейродерміт тощо. Горіхи містять речовини, які можуть ускладнювати перебіг захворювання та загострювати проблему.
- Також волоські горіхи протипоказані людям із захворюваннями кишківника, підшлункової залози та з підвищеним згортанням крові.
- В принципі лікарі не рекомендують з'їдати понад 100 грамів горіхів на добу, оскільки їх переїдання може стати причиною набряку горла, запалення мигдалин і найсильніших головних болів в результаті спазму судин головного мозку.
- При надмірному вживанні волоських горіхів, може розвинутися ожиріння, тому вони протипоказані людям з надмірною вагою.
Калорійність 100 грамів волоського горіха: 669 Ккал.
До теми: Ягоди годжі – користь і шкода, відгуки та вся правда про схуднення
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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