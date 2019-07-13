Цікаві факти про волоські горіхи: калорійність, користь і шкода

Волоський горіх – це дерево, а те, що ми їмо, його плоди. Вони мають товсту шкірясто-волокнисту шкірку і міцну кісточку. Коли вони стають достатньо зрілими, то шкірка плоду висихає й лопається на 2 частини й сама собою відділяється. Читайте далі та дізнайтеся більше про волоські горіхи.

Волоський горіх поживний та висококалорійний продукт. Він відрізняється великим вмістом жирів та корисних речовин.

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Користь

В зрілих горіхах містяться ситостерин, вітаміни С, B1, B2, РР , каротин, дубильні речовини, хінони та жирне масло, до складу якого входять лінолева, ліноленова, олеїнова, пальмітинова та інші кислоти, а також клітковина, солі заліза і кобальту.

, каротин, дубильні речовини, хінони та жирне масло, до складу якого входять лінолева, ліноленова, олеїнова, пальмітинова та інші кислоти, а також клітковина, солі заліза і кобальту. Попри великий вміст жирів, волоські горіхи допомагають знизити рівень холестерину в крові . Зрілі горіхи є харчовим продуктом і високоактивним лікарським засобом. За калорійністю вони у 2 рази перевищують пшеничний хліб вищого сорту. Їх рекомендують для профілактики й лікування атеросклерозу, при нестачі вітамінів, солей кобальту і заліза в організмі.

. Зрілі горіхи є харчовим продуктом і високоактивним лікарським засобом. За калорійністю вони у 2 рази перевищують пшеничний хліб вищого сорту. Їх рекомендують для профілактики й лікування атеросклерозу, при нестачі вітамінів, солей кобальту і заліза в організмі. У горіхах багато клітковини та масла, які здатні посилювати роботу кишківника . Тому вони корисні людям, схильним до запорів.

. Тому вони корисні людям, схильним до запорів. Відвар листя застосовують у вигляді примочок, які позитивно впливають на загоєння ран .

. Настій листя застосовують для полоскання порожнини рота і горла при різних запальних захворюваннях і кровоточать яснах.

і горла при різних запальних захворюваннях і кровоточать яснах. Олію горіха застосовують при хронічному гепатиті, підвищеній кислотності шлункового соку, при гіперфункції щитоподібної залози ( зобі ).

). Масло волоського горіха захищає організм від дії канцерогенних речовин.

від дії канцерогенних речовин. Воно підвищує опірність організму радіаційному опроміненню, виводить з організму радіонуклеїди, має протипухлинну дію .

. Завдяки протизапальним властивостям , масло волоського горіха застосовують при лікуванні запальних захворювань шкіри й слизових. Також воно сприяє загоєнню ран, тріщин, які довго не загоюються, виразок. Воно ефективне при лікуванні псоріазу, екземи, фурункульозу, варикозного розширення вен.

, масло волоського горіха застосовують при лікуванні запальних захворювань шкіри й слизових. Також воно сприяє загоєнню ран, тріщин, які довго не загоюються, виразок. Воно ефективне при лікуванні псоріазу, екземи, фурункульозу, варикозного розширення вен. У косметології масло волоського горіха використовується для пом'якшення сухої шкіри , а також як засіб, який поліпшує загар.

, а також як засіб, який поліпшує загар. Волоський горіх і його олія підсилює кровообіг в області статевих органів і стимулює сперматогенез.

в області статевих органів і стимулює сперматогенез. Масло волоського горіха знижує вироблення холестерину, зміцнює судинну стінку, знижує процес вільнорадикального окислення.

Протипоказання

Волоський горіх протипоказаний людям з алергією та індивідуальною непереносимістю. Досить багато людей мають алергію на горіхи, яка проявляються висипами на тілі та асфіксією. Багато рослинного білка може спровокувати появу алергічних реакцій або погано засвоїтися.

Не можна вживати волоські горіхи людям, у яких є шкірні захворювання: псоріаз, екзема, нейродерміт тощо. Горіхи містять речовини, які можуть ускладнювати перебіг захворювання та загострювати проблему.

Також волоські горіхи протипоказані людям із захворюваннями кишківника, підшлункової залози та з підвищеним згортанням крові.

В принципі лікарі не рекомендують з'їдати понад 100 грамів горіхів на добу, оскільки їх переїдання може стати причиною набряку горла, запалення мигдалин і найсильніших головних болів в результаті спазму судин головного мозку.

При надмірному вживанні волоських горіхів, може розвинутися ожиріння, тому вони протипоказані людям з надмірною вагою.

Калорійність 100 грамів волоського горіха: 669 Ккал.

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