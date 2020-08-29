Що таке кофеїновий сон та як він допомагає почуватися бадьорим вночі

Проста кава і швидкий сон можуть стати ліками для працездатності у нічну зміну. Нове дослідження Університету Південної Австралії показує, що ця комбінація може поліпшити увагу та зменшити тягу до сну.

Провідний дослідник, доктор Стефані Центофанті з UniSA Online і Лабораторії сну і хронобіології UniSA, каже, що відкриття може допомогти протидіяти інерції сну, з якою стикаються багато людей, які працюють у нічну зміну.

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"Змінні працівники часто хронічно недосипають через порушений і нерегулярний режим сну, – каже Центофанті. – У результаті вони використовують низку стратегій, щоб спробувати підвищити пильність під час нічної зміни, у тому числі подрімати і випити кави, але важливо розуміти, що в обох є недоліки".

Багато працівників дрімають у нічну зміну, тому що втомлюються. Але зворотна сторона полягає в тому, що вони можуть відчувати "інерцію сну" – млявість, яку ви відчуваєте відразу після пробудження, – і це може погіршити їх працездатність і настрій на термін до години після сну.

Цей секрет допомагає тоді, коли проста кава – безсила

"Кофеїн також використовується багатьма людьми, щоб залишатися бадьорим і жвавими. Але знову ж таки, якщо ви вип'єте занадто багато кави, вона може завдати шкоди вашому сну та здоров'ю. А якщо ви використовуєте її, щоб підбадьоритися після сну, це може зайняти деякий час. Хороші 20-30 хвилин, щоб почати, так що є значна затримка, перш ніж ви відчуєте бажаний ефект".

Що таке кофеїновий сон?

Це формат, коли ви п'єте чашку кави та відразу ж лягаєте на 20-30 хвилин поспати. Такий варіант дозволяє трішки відпочити та прокинутися в той момент, коли починає діяти кава. На думку лікарки, це безпрограшний варіант для тих, хто працює вночі та не хоче почуватися стомленим і втратити працездатність.

Хитрість полягає в тому, аби випити каву та лягти спати на 20-30 хвилин

Невелике пілотне дослідження перевірило вплив 200 мг кофеїну (еквівалент 1-2 звичайних чашок кави), споживаних учасниками незадовго до 30-хвилинного сну о 3:30, порівнюючи результати з групою, яка приймала плацебо.

Учасники, які мали "кофеїновий сон", показали помітні поліпшення як в продуктивності, так і в пильності, що вказує на потенціал "кофеїнового сну" для протидії сонливості.

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