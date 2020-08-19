Альтернативна кава: рецепт підбадьорливого енергетичного смузі

Коктейль для енергії зі шпинатом, яблуком і базиліком може стати чудовою альтернативою кави, оскільки від кофеїну зараз багато хто відмовляється.

Цей енергетичний напій розбавить меню і тих, хто вважає за краще американо або капучино на рослинному молоці. При цьому, готується корисний смузі швидко і просто.

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Рецепт безалкогольного коктейлю Green Attitude для здоров'я і енергії від готелю Metropole Monte-Carlo опублікував журнал Elle.

Знадобляться такі інгредієнти: десять листя шпинату, п'ять листів василька, половина зеленого яблука, дві скибочки свіжого імбиру і 15 мл яблучного соку. Спочатку змішайте всі складові напою в ємності, а після збийте масу блендером. Дуже простий, смачний і корисний варіант смузі, який ми рекомендуємо готувати на сніданок або як корисний перекус протягом дня готовий. Смачного!

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