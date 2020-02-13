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День Валентина: секс-іграшки для пари, які урізноманітнять ваше інтимне життя
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Найкращий час потішити кохану людину – будь-коли! А День усіх закоханих може стати приводом спробувати нові відчуття у сексі з партнером. Підготували для вас небанальну підбірку товарів з секс-шопу, які вам точно сподобаються! Тут немає ніяких наручників та масок – все набагато цікавіше...
Наближається романтичне свято – День усіх закоханих. Ми зробили підбірку цікавих ідей для пристрасного та гарячого вечора удвох.
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Любовна ванна
З різноманіттям їстівних олійок та масажних масел можна розбиратися довго, а про ось цей продукт ви навряд знаєте. Це набір Lovebath для прийняття ванни кохання. В наборі є два пакетики. Набираєте ванну, висипав у неї гранули з першого пакета. Вода перетворюється в ароматне желе. Дуже незвичайні відчуття – можна разом прийняти ванну з шампанським, валяючись в ароматному желе. Другий пакетик потрібен, щоб желе розчинити та спустити воду.
Незвичайний набір для еротичного масажу
У набір для еротичного масажу входить вологонепроникне простирадло та два гелі для Нуру-масажу. Це коли масаж робиться тілом по тілу. Тобто передбачається, що обидва партнери абсолютно голі ковзають один по одному й по простирадлу. Радимо погуглити відеоролики Нуру-масажу, щоб розуміти, що робити. Займіться цим в добре опалювальному приміщенні або лазні, інакше замерзнете.
Секс-іграшки з дистанційним управлінням
Це завжди інтригує – вручаєш партнеру за святковою вечерею в ресторані пульт (або телефон з додатком) і кажеш, що тепер він керує твоїми оргазмами. Для таких ігор ідеально підійдуть, до прикладу, Moxie від We-Vibe або Lovense Lush2. Подивіться огляди цих іграшок або ж взагалі придивіться до всього асортименту на ринку. Чудовий варіант для пари, яка відзначає свято на відстані.
Збуджуючі засоби
Також в подарунок ідеально підійдуть смакові змазки, збуджуючі олійки, масажні свічки тощо. Більше ідей для подарунків можете знайти безпосередньо серед асортименту секс-шопу. Є різні змазки: з підігріваючим ефектом, з охолоджуючим, з віброефектом та інші. Обирайте на свій смак. Деякі з них можуть продовжити задоволення або ж додати нових відчуттів. Еротичні свічки цікаві тим, що у розігрітому стані перетворюються на масажну олійку. Тобто це не ті свічки, якими крапають на тіло любителі БДСМ. А якщо вам до смаку жорсткіший секс, то можете обрати й такі воскові свічки.
Вібропалець або ерекційне кільце
Для неї і для нього. Вібропалець використовуйте для попередніх ніжностей, проводьте повільно тілом, ерогенними зонами партнера, додайте приємних відчуттів. А от ерекційне кільце потрібне безпосередньо для сексу. Одягаєте на член (є такі, що захоплюють і мошонку), кільце робить свою роботу, впливає на відтік крові й збільшує час насолоди.
Секс-історії
Якщо ви не впевнені у доцільності використання іграшок або ж уже зібрали повний комплект, спробуйте потішити партнера у більш інтелектуальний спосіб. Пошукайте серед еротичної літератури те, що може сподобатися вам обом. Після прочитання можете відтворити деякі сцени з книги. Також небанально подарувати підписку на аудіоресурс з еротичними історіями або ж на улюблений порносайт.
Спеціальне "Яйце"
Силіконове яйце з сюрпризом. Сюрприз полягає у тому, що внутрішня поверхня цього "яйця" фігурна/ребриста, а застосовується ця іграшка для мастурбації. Додаєте змазки, одягаєте на головку члена та задовільняєте партнера своїми руками.
Еротична косметика
Так, навіть таке є. Можете використати афродизіаки, які збільшують збудження або ж, приміром, бальзам для губ з ментоловим ефектом. Використовуйте його за призначенням – наносьте на губи та робіть мінет з холодком.
Карти для еротичних ігор
У цій категоріє є широкий вибір. Це можуть бути не обов'язково карти. Кубики, до прикладу, або рулетка. А ще є секс-твістер або секс-арт (партнери обмазуються фарбами, займаються сексом на простирадлі-полотні, а після насолоджуються шедевром, яке створили своїми тілами). Сенс таких ігор зазвичай схожий – є карти пози, місця та бонусна карта з додатками для сексу, які потрібно використати. Розкидуєте по одній карті з кожної категорії й маєте план на вечір!
Ще спробуйте "Правда або дія" для дорослих!
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