Уряд дозволив відкрити ринки в Україні: коли вони відновлять роботу

Кабінет міністрів України на засіданні 29 квітня дозволив відновлення роботи продовольчих ринків, однак працювати вони зможуть лише за умови дотримання певних обмежень. Розповідаємо, що й до чого.

Міністерство охорони здоров'я та Міністерство економіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю роботи ринків, який уряд схвалив на своєму засіданні.

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Отож, продовольчі ринки можуть працювати при наявності у всіх продавців, покупців і відвідувачів медичних масок, а на входах до ринку буде здійснюватися температурний скринінг.

Правила роботи ринків також передбачають:

на кожному вході (в'їзді) на ринок повинні стояти антисептики;

на 10 квадратних метрах повинен бути 1 покупець;

контактні поверхні потрібно дезінфікувати кожні 3 години;

в кінці робочого дня треба проводити прибирання та дезінфекцію;

заборонена стихійна торгівля на прилеглій до ринку території.

Між робочими місцями продавців має бути дистанція принаймні 3 метри, а між продавцями та покупцями треба встановити захисні екрани.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

Прийнята постанова буде опублікована в Урядовому кур'єрі вже 30 квітня, що означатиме фактичний рестарт роботи продовольчих ринків, – прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Він також додав, що контроль за дотриманням протиепідемічних вимог на ринках покладено на представників Держпродспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше 2-х своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.

Наразі свою роботу відновить 872 продовольчі ринки України – це ті базари, що в змозі забезпечити все необхідне для дотримання санітарних норм.

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