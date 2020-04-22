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Уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня без пом'якшення обмежень
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Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міністерства охорони здоров'я щодо продовження карантину в Україні. При цьому уряд вирішив не пом'якшувати обмежувальні заходи до 11 травня, аби не допустити поширення коронавірусу.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Кабміну повідомив, що моделювання аналітиків Національної Академії Наук та дані МОЗу свідчать про те, що пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується на початку травня – у період між 3 і 8 числом.
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Відтак, карантин, який мав завершитись 24 квітня, міністри вирішили продовжити до 11 травня 2020 року. За словами прем'єра, Кабмін має чіткий план виходу з карантину, що складається з п'яти етапів. Стартова точка реалізації цього плану, яку умовно називають "Днем К" (тобто днем кінця карантину), передбачається на 12 травня. Саме на цю дату прогнозують поліпшення епідеміологічної ситуації.
План виходу з карантину в Україні запустять за таких умов:
- протягом 10 днів відсоток нових випадків коронавірусу не буде змінюватись або коливатиметься у межах плюс-мінус 5%;
- лікарні будуть заповнені пацієнтами з Covid-19 менш ніж на 50% (зараз ті медзаклади, які готові приймати хворих на коронавірус, заповнені на 10%).
Наступні етапи Кабмін оголосить пізніше. Водночас, ще до 11 травня Шмигаль поставив завдання збільшити кількість тестувань на коронавірус в Україні. Він зазначив, що за останні два тижні цей показник суттєво зріс та сягнув майже 5 тисяч тестів на день, але цього поки що недостатньо. Пріоритетним також є забезпечення всім необхідним лікарень та лікарів.
Окрім цього, уряд визнає самоізоляцією альтернативою обсервації, але лише із посиленим контролем за допомогою додатку "Дія". Також міністри працюють над розробкою нових соціальних стандартів для об'єктів обслуговування населення: йдеться про носіння засобів індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції та постійну дезінфекцію.
Якщо все буде добре, а епідеміологічна ситуація буде сприятливою, то 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків-скверів, закладів торгівлі непродовольчими товарами, частини об'єктів побутових послуг, можливо, інші пом'якшення, – підсумував Денис Шмигаль.
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