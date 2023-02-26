Що робити зі страхом під час ракетних обстрілів чи у сховищі – психологічні поради

Якби це дико не звучало, але ми вже дещо адаптувались і до ракетних обстрілів, і до перебування у сховищах. Але страх – це захисна реакція людини, яка скерована на збереження, тому, звісно, що в таких стресових ситуаціях виникає, не питаючи нас.

Психолог та психотерапевт Анна Олійник розповіла для читачів та слухачів Радіо Максимум, як заспокоїтися у бомбосховищі.

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Слухайте психологічні поради щобудня о 12:00 та 18:00 в ефірі "Радіо Максимум".

Наші дії вже не такі хаотичні, панічні, як були на початку війни, а більш логічні. Тобто, перше, що ми робимо – шукаємо безпечне місце, а далі вже працюємо з емоціями:

Отже, визнаємо свій страх – "так, я боюсь і це нормальна реакція на ненормальні обставини".

Ділимось з кимось своїми страхами. Чи то з людьми. які поруч, чи написавши смс своїм близьким, чи знайомим, бажано більш збалансованим та спокійним. Поговоріть, попросіть вислухати вас.

Зі страхом та панікою можна справитись діями. Допомагаючи комусь, ви рятуєте себе.

Ви, мабуть, помічали, як люди в сховищах під час ракетних ударів починають разом співати – таке єднання справді надає сили та можливість справитись зі страхом.

Визнайте, що це лише період, проміжок часу, але точно не все життя.

Оскільки страх не сумісний зі злістю, можете "відправити корабель за напрямком", тобто лаятись в таких ситуаціях – не лише нормально, але і перетворення емоції страху в іншу емоцію, таким чином звільнення від неї.

Отож, нийте, співайте, зліться, навіть жартуйте таким чином проганяйте страх!

психологічні поради надала Анна Олійник

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