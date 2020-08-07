Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Що робити, якщо закачує в машині

  • 19
В авто - фото 1
В авто / 1gai

Нудота – єдиний механізм захисту організму. Суперечливі сигнали змушують ваш мозок думати, що ви відчуваєте галюцинації через отруєння. В результаті організм утворює рефлекс, пов'язаний з блювотою.

Ось головні правила для тих, хто страждає морською хворобою в транспорті:

  • Уникайте гострої, жирної їжі
  • Не переїдайте
  • Пийте багато води
  • Сухі крекери і навіть деякі газовані напої можуть допомогти уникнути нудоти
  • Їжте невеликими порціями під час поїздки, уникаючи порожнього шлунку

І ще: Найпопулярніша помилка у догляді за волоссям

Відпочинок також дуже важливий для людини. Пам'ятайте, що недолік сну може сприяти розвитку нудоти в транспорті. Річ у тому, що якщо ми не виспалися, нас може швидше заколисувати, ніж в бадьорому стані. Запасіться продуктами, які допомагають зменшити нудоту в транспорті. Тут може допомогти навіть звичайна жуйка.

Превентивні заходи в транспорті:

  • Розташовуватися по ходу руху
  • Розстебнути тугі пояси і ґудзики на одязі
  • Зняти напад нудоти допоможуть кислі яблука
  • Відкрити вікно або включити обдування
  • При нудоті зробити кілька ковтків негазованої води

Прийом фармакологічних засобів також допомагає на час зняти напади нудоти і полегшити стан. Необхідно враховувати, що таблетки від захитування мають ряд протипоказань, тому доцільність їх застосування краще обговорити з терапевтом.

Що робити, якщо закачує в машині - фото 419707

Це цікаво: Як колір очей вказує на чутливість до алкоголю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
  • 03 серпня, 17:01
  • 642
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • 30 липня, 18:00
  • 484
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 28 липня, 12:11
  • 1515
Загрузка...
Новини