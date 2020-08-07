Що робити, якщо закачує в машині

Нудота – єдиний механізм захисту організму. Суперечливі сигнали змушують ваш мозок думати, що ви відчуваєте галюцинації через отруєння. В результаті організм утворює рефлекс, пов'язаний з блювотою.

Ось головні правила для тих, хто страждає морською хворобою в транспорті:

Уникайте гострої, жирної їжі

Не переїдайте

Пийте багато води

Сухі крекери і навіть деякі газовані напої можуть допомогти уникнути нудоти

Їжте невеликими порціями під час поїздки, уникаючи порожнього шлунку

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Відпочинок також дуже важливий для людини. Пам'ятайте, що недолік сну може сприяти розвитку нудоти в транспорті. Річ у тому, що якщо ми не виспалися, нас може швидше заколисувати, ніж в бадьорому стані. Запасіться продуктами, які допомагають зменшити нудоту в транспорті. Тут може допомогти навіть звичайна жуйка.

Превентивні заходи в транспорті:

Розташовуватися по ходу руху

Розстебнути тугі пояси і ґудзики на одязі

Зняти напад нудоти допоможуть кислі яблука

Відкрити вікно або включити обдування

При нудоті зробити кілька ковтків негазованої води

Прийом фармакологічних засобів також допомагає на час зняти напади нудоти і полегшити стан. Необхідно враховувати, що таблетки від захитування мають ряд протипоказань, тому доцільність їх застосування краще обговорити з терапевтом.

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