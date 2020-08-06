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Як колір очей вказує на чутливість до алкоголю

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Як алкоголь впливає на людей з різним кольором очей - фото 1
Як алкоголь впливає на людей з різним кольором очей

Американські науковці знайшли зв'язок між кольором очей і тим, як люди сприймають спиртне і навіть біль. Детальніше читайте далі.

Дослідники з Університету Атланти в Джорджії повідомили, що колір очей можна вважати одним з показників чутливості до алкогольних напоїв та больових відчуттів.

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Це підтвердив експеримент за участю 12 тисяч жінок та чоловіків. Виявилось, що блакитноокі стійкіші до вживання спиртного, а от темніший колір очей показує, що людина чутливіша та сприйнятливіша.

Як колір очей вказує на чутливість до алкоголю - фото 419475

"Карооким потрібно набагато менше спиртного для того, щоб відбулася інтоксикація організму. І, як правило, власники карих очей рідше мають проблеми з алкогольною залежністю", – зазначають науковці.

До того ж, виявилось, що такий зв'язок є не лише зі спиртним, а й з болем, адже кароокі люди значно гірше переносять біль. Тому вчені вважають, що жінки з блакитними очима простіше переносять пологи, аніж інші.

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Джерело: УНН
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