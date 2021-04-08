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Що робити, якщо процес схуднення сильно сповільнився або зупинився

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Схуднення - фото 1
Схуднення / pinterest

В процесі тренувань може наступити момент, коли, попри всі зусилля, вага перестає знижуватися, і заняття теж не дають результату. Так проявляється "ефект плато". Як його подолати?

Ефект плато – природна реакція адаптації організму до процесу схуднення. Спочатку він "дивується" новому режиму і починає розлучатися з накопиченими кілограмами, але поступово звикає, ентузіазм зменшується, а потім сходить нанівець. Про це пише edinstvennaya.

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У якийсь момент відбувається адаптація і до дієти, і до фізичних навантажень. Але не варто переживати через це, просто злегка змініть стратегію. І не женіться за швидким ефектом. Пам'ятайте, що у людей, які скидають вагу повільно, але впевнено, результат більш стабільний і протримається довше.

Як продовжити схуднення?

Для того, щоб переступити цю межу, потрібно влаштувати собі невелике потрясіння. В першу чергу потрібно поміняти харчування, але не зменшити кількість калорій, а збільшити і при цьому додати два розвантажувальних дні.

Що робити, якщо процес схуднення сильно сповільнився або зупинився - фото 454861

Змініть вид тренувань

Якщо досі вашим головним кардіотренуванням була ходьба вгору, спробуйте велосипед, еліпс або скандинавську ходьбу. Танцюєте – спробуйте плавати. Важливо змусити тіло рухатися в іншому режимі. Якщо ви займалися кардіо низької інтенсивності, і вага стала – почніть освоювати, наприклад, тай-бо.

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