Три правила для тих, хто хоче схуднути за допомогою бігу

Біг – неймовірно популярний вид тренувань. А чи допоможе біг скинути зайві кілограми?

Насправді остаточної відповіді на питання, чи є біг хорошим способом зменшити відсоток жиру в організмі, немає. Це залежить від багатьох обставин, пише healthline.

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Наскільки можна схуднути, буде залежати від статури, харчування, генетики та інших факторів. Не існує єдиної формули для всіх. Однак є кроки, які можна зробити, щоб отримати максимальну віддачу від пройдених кілометрів.

Хоча точна відстань корисної пробіжки буде залежати від ваги, рівня фізичної підготовки і того, як далеко ви готові пробігти, є кілька тестів, які можна використовувати, щоб визначити ідеальну щотижневу кількість пройдених кілометрів. Щоб скинути, скажімо, пів кіло на тиждень, потрібно спалювати додатково 500 або більше калорій щодня.

Дослідження показують, що високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) – спринти, біг по горбах і так далі – найбільш ефективні для схуднення. Фактично HIIT допоможе спалювати на третину більше жиру, ніж вправи середньої інтенсивності (наприклад, біг підтюпцем).

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