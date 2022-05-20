Коли потрібно вмикати аварійку, щоб не отримати штраф: шпаргалка для водіїв

Українські водії часто достеменно не знають, коли ж справді потрібно вмикати аварійку при зупинці. Розповідаємо, як не нарватися на штраф.

Як пише Дорожній адвокат, останнім часом почастішали випадки, коли поліція виписує штраф за відсутність аварійки під час зупинки на вимогу інспектора. Штраф за таке порушення в Україні становить 425 гривень і водії рідко намагаються оскаржувати його.

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За відсутність сигналу аварійної зупинки зазвичай виписують протокол за "Неправильне використання зовнішніх освітлювальних приладів". Однак у пункті правил дорожнього руху 9.9 вказується, що аварійна сигналізація повинна бути увімкнена у разі зупинки на вимогу співробітника поліції або внаслідок засліплення водія світлом фар.

Тому водія не можуть штрафувати на підставі ч. 2 ст. 122, позаяк тут передбачено покарання за не увімкнення попереджувальних сигналів на початку руху або зміни напрямку (поворот). І про зупинку на вимогу поліції тут немає жодного слова. У таких ситуаціях поліція має виписати штраф на підставі ст. 125 КУпАП.

Водії дійсно повинні вмикати аварійну сигналізацію, якщо вони роблять зупинку на вимогу поліції. І через відсутність аварійки можуть покарати. Якщо буде виписано штраф за ч. 2 ст. 122 – він буде незаконним і його буде легко оскаржити в суді.

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