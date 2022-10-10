Українців просять зменшити споживання електроенергії вечорами: які прилади варто вимкнути

Вечір 10 жовтня буде одним із найскладніших для української енергетики. Через ниці удари росіян пошкоджено низку об'єктів критичної інфраструктури. Для стабілізації ситуації українців просять зменшити споживання електрики.

За словами голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса, вечірній пік споживання електроенергії триватиме сьогодні, 10 жовтня, з 18.00 по 23.00.

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Щоб зменшити навантаження на енергосистему, що зазнала значних пошкоджень унаслідок масованих ракетних обстрілів Росії, українців просять зменшити використання електрики в цей період.

Сьогодні Росія завдала ракетних ударів по великій кількості електростанцій та підстанцій. У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень (так звані "віялові відключення"), – наголосив Герус.

Відомо, що вечірній пік споживання значною мірою пов’язаний зі споживанням домогосподарств. Тому допомогти нашій енергосистемі сьогодні ввечері може кожен, використавши менше електроенергії.

Найбільш енерговитратні електроприлади:

електрообігрівачі

бойлери

кухонна електроплита,

мікрохвильова піч,

пральна машина,

електрична духова шафа,

електрочайник (кавоварка),

праска

посудомийна машина

кондиціонер

зарядні пристрої

пилосос

комп’ютер

телевізор

І сьогодні, і найближчі кілька днів варто мінімізувати використання таких приладів. При цьому вмикати їх можна вночі або в обід. Також навантаження на енергосистему полегшить і більш ощадливе використання освітлення у вечірні години.

Поки енергетики намагаються забезпечити безперебійну роботу енергосистеми, нам залишається робити все можливе, аби допомогти їм у цьому.