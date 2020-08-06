Що робити, щоб не згоріти на сонці

Дискомфорт, який супроводжує сонячний опік, знайомий практично кожному. Згоріти на сонці доволі легко, навіть не відвідуючи пляж.

Найкраще рецепт лікування опіків, отриманих на сонці, – їх профілактика. Тому, якщо вам належить довгий час перебувати на сонці, дотримуйтесь простих рекомендацій.

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нанесіть спеціальний крем, що перешкоджає опікам;

на початку пляжного відпочинку не захоплюйтеся засмагою: почніть з 15-20 хвилин, поступово збільшуйте період відпочинку на березі;

влітку намагайтеся не виходити під сонячні промені вдень, в період з 12-00 до 17-00 краще бути в приміщенні;

вибирайте одяг з натуральних тканин;

носіть капелюх.

Пам'ятайте, часте і тривале перебування на сонці – це не тільки гарна засмага, але також і серйозні проблеми. Перш за все, шкіра починає швидше старіти. При частих сонячних опіках зростає ймовірність розвитку раку шкіри.

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