Експерти назвали продукти, якими найлегше отруїтися влітку

Яйця, м'ясо, риба і молюски – продукти, які викликають влітку найбільшу кількість отруєнь. При цьому понад 50% випадків – наслідки неправильних маніпуляцій, методів консервації і зберігання. А підвищення температури в літній період створює ідеальні умови для розмноження бактерій, вірусів і мікробів.

Пройдемось детальніше по продуктах і назвемо причини виникнення харчових отруєнь.

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Риба і молюски

Коли справа стосується харчового отруєння, риба, як правило, не перший продукт, який спадає на думку. Проте Організація споживачів і користувачів (OCU) вказує, що вона стає причиною 9% випадків. Вживання її у вигляді суші, сашимі або севіче збільшує ризик зараження анісакісом.

Щоб уникнути "неприємностей", рибу необхідно добре вимити, випатрати і зберігати кожен шматочок при температурі 0-3 °C, поки не прийде час готувати. Тим, хто любить їсти сиру рибу, рекомендується заздалегідь заморозити, щоб уникнути токсичності анісакіса. Це допоможе усунути личинки зазначеного паразита.

Будьте обережні при приготуванні ролів у домашніх умовах

З іншого боку, морепродукти також викликають численні отруєння. Небезпека зростає, коли ракоподібні вживаються в сирому вигляді або при попаданні в організм раковини молюсків, оскільки них концентрується більше бактерій.

Яйця і продукти, які їх містять

Яйця викликають 23% харчових отруєнь. Бактерія сальмонела, яка знаходиться в кишківнику і фекаліях тварин, може забруднювати шкаралупу. Таким чином, якщо яйця або який-небудь продукт, який їх містить (коржі, соуси або майонез), не будуть належним чином збережені або оброблені, з'явиться ризик отруєння.

Домашній майонез зберігається не більше 24 годин

Щоб уникнути цього, яйця рекомендується мити дуже ретельно. Продукти, в яких вони присутні, не варто залишати на понад дві години без холодильника. Що стосується делікатних соусів, таких як домашній майонез, їх необхідно вживати протягом 24 годин після приготування.

Куряче м'ясо

Цей вид білого м'яса стає причиною 5% отруєнь, які проявляються у вигляді блювоти, нудоти і слабкості. Сальмонела і кампілобактер – це ті бактерії, які їх викликають. Дотримання необхідного часу приготування м'яса, уникнення перехресного зараження кухонними інструментами і відмова від вживання сирих або напівоброблених продуктів – головні поради, щоб уникнути отруєння.

Куряче м'ясо не має бути сирим

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте про те, що літо – не найкраща пора, аби нехтувати правилами гігієни та нормами зберігання продуктів.

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