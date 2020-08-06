На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерти назвали продукти, якими найлегше отруїтися влітку
-
- 10
Яйця, м'ясо, риба і молюски – продукти, які викликають влітку найбільшу кількість отруєнь. При цьому понад 50% випадків – наслідки неправильних маніпуляцій, методів консервації і зберігання. А підвищення температури в літній період створює ідеальні умови для розмноження бактерій, вірусів і мікробів.
Пройдемось детальніше по продуктах і назвемо причини виникнення харчових отруєнь.
Це цікаво: Дієтологи категорично заборонили починати ранок з кави
Риба і молюски
Коли справа стосується харчового отруєння, риба, як правило, не перший продукт, який спадає на думку. Проте Організація споживачів і користувачів (OCU) вказує, що вона стає причиною 9% випадків. Вживання її у вигляді суші, сашимі або севіче збільшує ризик зараження анісакісом.
Щоб уникнути "неприємностей", рибу необхідно добре вимити, випатрати і зберігати кожен шматочок при температурі 0-3 °C, поки не прийде час готувати. Тим, хто любить їсти сиру рибу, рекомендується заздалегідь заморозити, щоб уникнути токсичності анісакіса. Це допоможе усунути личинки зазначеного паразита.
З іншого боку, морепродукти також викликають численні отруєння. Небезпека зростає, коли ракоподібні вживаються в сирому вигляді або при попаданні в організм раковини молюсків, оскільки них концентрується більше бактерій.
Яйця і продукти, які їх містять
Яйця викликають 23% харчових отруєнь. Бактерія сальмонела, яка знаходиться в кишківнику і фекаліях тварин, може забруднювати шкаралупу. Таким чином, якщо яйця або який-небудь продукт, який їх містить (коржі, соуси або майонез), не будуть належним чином збережені або оброблені, з'явиться ризик отруєння.
Щоб уникнути цього, яйця рекомендується мити дуже ретельно. Продукти, в яких вони присутні, не варто залишати на понад дві години без холодильника. Що стосується делікатних соусів, таких як домашній майонез, їх необхідно вживати протягом 24 годин після приготування.
Куряче м'ясо
Цей вид білого м'яса стає причиною 5% отруєнь, які проявляються у вигляді блювоти, нудоти і слабкості. Сальмонела і кампілобактер – це ті бактерії, які їх викликають. Дотримання необхідного часу приготування м'яса, уникнення перехресного зараження кухонними інструментами і відмова від вживання сирих або напівоброблених продуктів – головні поради, щоб уникнути отруєння.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте про те, що літо – не найкраща пора, аби нехтувати правилами гігієни та нормами зберігання продуктів.
Читайте також: Рецепт сливового пирога від The New York Times, який уже став легендарним
-
18:50Настя Каменських позувала в оригінальному бікіні
-
18:43OnePlus показала, як Always On Display працює на їхніх смартфонах: відео
-
18:14Як дефіцит сну впливає на вчинки людей
-
18:05Гороскоп на 7 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Що робити, щоб не згоріти на сонці
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:42Перевтілення Беннера на Халка перенесли на 1093 листи паперу: круте відео
-
17:25Ці продукти зупиняють запальні процеси в організмі
-
17:13Експерти назвали продукти, якими найлегше отруїтися влітку
-
16:53Тіна Кароль звабила мережу нескінченними ніжками
-
16:43Чому корисно пити усього один бокал вина на день
-
16:26Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
-
16:11Instagram запустив аналог TikTok: що таке Reels та як воно працює
-
15:51Британка не стригла сина 9 років, і ось чому
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:31Гламурна Rihanna показала, як треба хазяйнувати вдома
-
15:13За гроші держави: горе-бізнесмен купив Lamborgini та відпочивав у стрип-клубах
-
14:56Виховані вовками: трейлер науково-фантастичного серіалу Рідлі Скотта
-
14:45У мережі показали наслідки вибуху в порту Бейрута
-
14:295 дуже простих звичок довгожителів з Японії
-
14:135 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
-
13:52Шахтар увірвався до 1/4 фіналу Ліги Європи: відео голів
-
13:44Як відігнати ведмедя від машини: епічне відео підкорює мережу
-
13:24Які шанси заразитися на COVID-19 у поїзді
-
13:17Зірки на грудях і прозорий корсет: Діта фон Тіз розбурхала новим відео (18+)
-
16:26Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
-
14:135 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
-
11:50Для очей, вух і серця – 5 книг про те, як давати собі раду
-
09:21Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 6 серпня
-
07:13Погода в Україні 6 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 05 серпня
-
21:245 речей, які люто бісять більшість водіїв сучасних автомобілів
-
18:52Galaxy Note20 Ultra, Tab S7, Watch 3 і Buds Live: коротко про гаджети з Samsung Unpacked
-
17:51Як зачіска змінює людей: ефектні фото крутих перевтілень
-
14:31Українка зробила свій перший кікфліп: скейтбордист Тоні Хавк це оцінив
-
11:51Підтримку Google Play Music припинять у жовтні: YouTube Music повністю замінить сервіс
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня
-
07:13Як освіжити одяг, якщо немає часу на прання
- 04 серпня
-
21:02Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати
-
18:23Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно
-
16:25Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві
-
13:21Кріштіану Роналду поповнив свій автопарк розкішним гіперкаром: фото
-
11:20Ранні кавуни – теж корисні: розповідаємо, чому не варто боятись нітратів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 серпня
-
07:15Погода в Україні 4 серпня: спека повертається
- 03 серпня
-
21:14Секс на пляжі: все, що варто знати про райську насолоду
-
19:047 кіногероїнь, які найбільше бісять глядачів, хоч і незаслужено
-
17:01Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
-
14:24ТЕСТ: Перевір, чи зможеш обрати стиглий кавун
-
12:25alyona alyona, Kalush та Ко влаштували поминки українського репу: прем'єра нових треків
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня