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Що про нову комп'ютерну гру Crash Bandicoot 4: It’s About Time думають критики
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Ігрова індустрія не так давно увійшла в епоху Ренесансу з усілякими ремейками, ремастерами та відродження знакових серій. Однією з таких стала Crash Bandicoot, яка незабаром після перевидання отримала продовження.
Критики не змогли встояти перед ностальгією, яка їх нахлинула, та новими механіками, поставивши Crash Bandicoot 4: It’s About Time дуже високі оцінки.
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Більшість рецензентів відзначили, що Crash Bandicoot 4 зберегла всі основні елементи серії, від візуального стилю та гумору до хардкорних рівнів і незвичайних механік. Критики назвали продовження франшизи практично ідеальним.
"Якщо забути про дрібні недоліки, Crash Bandicoot 4 заслужила звання гідного сиквелу Warped. Це вірне духу серії продовження, яке не боїться додавати щось нове саме там, де це потрібно. Любов Toys for Bob до франшизи та розуміння секрету її успіху помітні у кожному аспекті гри, але називати It's About Time "любовним листом" класиці було б солодкаво і несправедливо. Ця гра сама по собі рухає бренд далі – думаю, 20 років тому Naughty Dog і самі хотіли зробити саме такий сиквел, який тепер гордо встане у ряд з іншими іграми про Креша", – написав оглядач порталу GamesRadar, який поставив грі 90 балів зі 100.
Не обійшлося і без менш захоплених відгуків. У списку мінусів називали недоліки технічного характеру, проте редактору VG247 у деяких моментах гра видалася невиправдано складною, а механіки – не до кінця продуманими.
"Шкода, що деякі рішення левел-дизайнерів абсолютно не підходять двіжку, на якому Toys for Bob віддала данину платформеру з 90-х. Занадто вільна фізична модель, надлишок різних недороблених механік і просто садистські моменти в рівнях замість просто складних – усе це робить з It's About Time не справжній сіквел, а спін-офф за ліцензією", – написав рецензент видання VG247, оцінивши новинку на 60 балів зі 100.
Зараз середній рейтинг Crash Bandicoot 4: It's About Time на Metacritic склав 86 балів зі 100. Продовження основної серії випустила студія Toys for Bob, яка раніше підготувала ремейк оригінальної трилогії під назвою Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Перевидання, до речі, отримало 80 балів зі 100 на тому ж агрегаторі оцінок.
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