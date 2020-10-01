Творці оновленої версії Marvel’s Spider-Man змінили зовнішність Пітера Паркера

Супергеройський екшен Marvel's Spider-Man вийшов усього пару років назад, але розробники все ж вирішили підготуватися до релізу PlayStation 5 і випустити повноцінний ремастер.

І в ньому автори бойовика не тільки поліпшили продуктивність, але й подбали про майбутнє серії, абсолютно несподівано змінивши зовнішність протагоніста Пітера Паркера.

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Представники студії Insomniac повідомили, що новий вигляд головного героя Marvel's Spider-Man створили так, щоб він більше відповідав зовнішності актора Юрія Ловенталя, який виконав роль Людини-павука. За словами творців, вони і самі довго звикали до нової зовнішності Паркера, але це було необхідно для реалізації правдоподібного персонажа.

Разом з показом нового обличчя Людини-павука Insomniac випустила запис геймплею Marvel's Spider-Man на PlayStation 5. Відео знято з динамічною роздільною здатністю 4K при 60 fps. Передбачається, що гра працюватиме з такими показниками у режимі продуктивності. До того ж ремастер отримав поліпшену графіку та підтримку трасування променів і HDR.

Нагадаємо, що перевидання Marvel's Spider-Man вийде 19 листопада ексклюзивно на PlayStation 5 у збірнику з наступною грою серії, яка отримала підзаголовок Miles Morales. Купити ремастер оригінального екшну окремо неможливо.

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