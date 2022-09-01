Що приготувати з квасолі: покроковий рецепт томатного рагу

Сезон овочів триває, а ми тим часом продовжуємо ділитися актуальними рецептами та смачними ідеями. На цей раз розповімо, що можна приготувати з квасолі.

Тушкована квасоля з овочами – це смачно, ситно, корисно, швидко та бюджетно. Ця страва цілком може бути як повноцінною, так чудово смакує і з м'ясним доповненням. Рецепт пікантного рагу з квасолі опублікована фуд-блогерка на своїй сторінці в Instagram.

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Томатне рагу з квасолі та ковбасками: покроковий рецепт

Інгредієнти:

квасоля – 2 стакани;

сардельки/сосиски/ковбаски – 300 грамів;

болгарський перець – 1 штука:

морква – 1 штука;

цибуля – 1 штука;

часник – 5 зубчиків;

томатна паста – 1 столова ложка;

сіль, перець, улюблені приправи та зелень – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Квасолю попередньо замочіть на ніч у холодній воді. Після цього промийте та відваріть до готовності у підсоленій воді. Болгарський перець і цибулю наріжте кубиками і обсмажте на олії. Моркву натріть на тертці та додайте до овочів. Тушкуйте усе разом кілька хвилин. Тоді додайте томатну пасту, подрібнений часник та приправи. Тим часом почистіть ковбаски, наріжте кільцями і висипте до сковорідки, а за кілька хвилин можна додавати й квасолю. Усе добре перемішайте та тушкуйте ще 10 хвилин. Подавайте квасоляне рагу із зеленню.

Смачного!