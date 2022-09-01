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Що приготувати з квасолі: покроковий рецепт томатного рагу
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Сезон овочів триває, а ми тим часом продовжуємо ділитися актуальними рецептами та смачними ідеями. На цей раз розповімо, що можна приготувати з квасолі.
Тушкована квасоля з овочами – це смачно, ситно, корисно, швидко та бюджетно. Ця страва цілком може бути як повноцінною, так чудово смакує і з м'ясним доповненням. Рецепт пікантного рагу з квасолі опублікована фуд-блогерка на своїй сторінці в Instagram.
І ще: Як приготувати печінку вдома, аби страва вийшла соковитою та без гірчинки
Томатне рагу з квасолі та ковбасками: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- квасоля – 2 стакани;
- сардельки/сосиски/ковбаски – 300 грамів;
- болгарський перець – 1 штука:
- морква – 1 штука;
- цибуля – 1 штука;
- часник – 5 зубчиків;
- томатна паста – 1 столова ложка;
- сіль, перець, улюблені приправи та зелень – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Квасолю попередньо замочіть на ніч у холодній воді. Після цього промийте та відваріть до готовності у підсоленій воді.
- Болгарський перець і цибулю наріжте кубиками і обсмажте на олії.
- Моркву натріть на тертці та додайте до овочів. Тушкуйте усе разом кілька хвилин.
- Тоді додайте томатну пасту, подрібнений часник та приправи.
- Тим часом почистіть ковбаски, наріжте кільцями і висипте до сковорідки, а за кілька хвилин можна додавати й квасолю.
- Усе добре перемішайте та тушкуйте ще 10 хвилин.
- Подавайте квасоляне рагу із зеленню.
Смачного!
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