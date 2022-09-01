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Що приготувати з квасолі: покроковий рецепт томатного рагу

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Що приготувати з квасолі: покроковий рецепт томатного рагу - фото 1

Сезон овочів триває, а ми тим часом продовжуємо ділитися актуальними рецептами та смачними ідеями. На цей раз розповімо, що можна приготувати з квасолі.

Тушкована квасоля з овочами – це смачно, ситно, корисно, швидко та бюджетно. Ця страва цілком може бути як повноцінною, так чудово смакує і з м'ясним доповненням. Рецепт пікантного рагу з квасолі опублікована фуд-блогерка на своїй сторінці в Instagram.

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Томатне рагу з квасолі та ковбасками: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • квасоля – 2 стакани;
  • сардельки/сосиски/ковбаски – 300 грамів;
  • болгарський перець – 1 штука:
  • морква – 1 штука;
  • цибуля – 1 штука;
  • часник – 5 зубчиків;
  • томатна паста – 1 столова ложка;
  • сіль, перець, улюблені приправи та зелень – на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Квасолю попередньо замочіть на ніч у холодній воді. Після цього промийте та відваріть до готовності у підсоленій воді.
  2. Болгарський перець і цибулю наріжте кубиками і обсмажте на олії.
  3. Моркву натріть на тертці та додайте до овочів. Тушкуйте усе разом кілька хвилин.
  4. Тоді додайте томатну пасту, подрібнений часник та приправи.
  5. Тим часом почистіть ковбаски, наріжте кільцями і висипте до сковорідки, а за кілька хвилин можна додавати й квасолю.
  6. Усе добре перемішайте та тушкуйте ще 10 хвилин.
  7. Подавайте квасоляне рагу із зеленню.

Смачного!

Що приготувати з квасолі: покроковий рецепт томатного рагу - фото 512432
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