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Що приготувати на сніданок навесні

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Весняний сніданок - фото 1
Весняний сніданок / pinterest

Правильний і корисний сніданок – запорука продуктивного дня. Дізнайтеся, що треба з'їсти вранці, а особливо навесні, щоб зарядити організм енергією і позитивом!

Здорове харчування у будь-яку пору року обов'язково передбачає наявність сніданку. Причому, доволі ситного і калорійного, щоб енергії вистачило до наступного прийому їжі (не враховуючи легких перекусів). Сьогодні Радіо MAXIMUM пропонує вам приготувати незвичний сніданок з редису.

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Весняна закуска з редису

Інгредієнти:

  • 6-7 шт. редису
  • 3 яйця
  • 1 плавлений сирок
  • 1 ст.л. сиру
  • сіль, чорний перець
  • 1/2 чайної ложки лимонного соку
  • кілька гілочок кропу

Спосіб приготування:

  1. Яйця відварити круто. Остудити і почистити. Потім натріть на тертці, поріжте дрібними кубиками або розімніть вилкою.
  2. Редис помийте і зріжте кінчики, натріть на великій тертці.
  3. Плавлений сирок натріть на тертці. Зелень помийте і дрібно порубайте.
  4. З'єднайте в мисці яйця, редис, плавлений сирок, кріп і ложку сиру. Посоліть, поперчіть, додайте лимонний сік і перемішайте.
  5. Подавайте закуску разом з хлібом. Залишки перекладіть в банку і зберігайте в холодильнику.
Що приготувати на сніданок навесні - фото 457086

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