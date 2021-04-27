Що приготувати на сніданок навесні

Правильний і корисний сніданок – запорука продуктивного дня. Дізнайтеся, що треба з'їсти вранці, а особливо навесні, щоб зарядити організм енергією і позитивом!

Здорове харчування у будь-яку пору року обов'язково передбачає наявність сніданку. Причому, доволі ситного і калорійного, щоб енергії вистачило до наступного прийому їжі (не враховуючи легких перекусів). Сьогодні Радіо MAXIMUM пропонує вам приготувати незвичний сніданок з редису.

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Весняна закуска з редису

Інгредієнти:

6-7 шт. редису

3 яйця

1 плавлений сирок

1 ст.л. сиру

сіль, чорний перець

1/2 чайної ложки лимонного соку

кілька гілочок кропу

Спосіб приготування:

Яйця відварити круто. Остудити і почистити. Потім натріть на тертці, поріжте дрібними кубиками або розімніть вилкою. Редис помийте і зріжте кінчики, натріть на великій тертці. Плавлений сирок натріть на тертці. Зелень помийте і дрібно порубайте. З'єднайте в мисці яйця, редис, плавлений сирок, кріп і ложку сиру. Посоліть, поперчіть, додайте лимонний сік і перемішайте. Подавайте закуску разом з хлібом. Залишки перекладіть в банку і зберігайте в холодильнику.

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