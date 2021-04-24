Шоколадний масаж: чому цю процедуру вважають найприємнішою

Для багатьох найкращий спосіб відпочити – це піти на масажну процедуру. Сьогодні поговоримо про незвичайний шоколадний масаж.

Процедура шоколадного масажу містить дві частини. Перша коли шоколадна паста наноситься безпосередньо на поверхню тіла; друга коли відбувається процедура обгортання. Процедура нанесення шоколадної маси на тіло має здійснюватися за допомогою м'яких, плавних рухів, щоб не викликати подразнення шкіри, пише choco-love.

І ще: Медовий масаж для схуднення: користь та протипоказання

Методика шоколадного масажу дозволяє позбутися стресу, нервової напруги, дарує гарний настрій і самопочуття. Процедура поєднує в собі кілька типів впливу: масаж, ароматерапія, лімфодренаж і інші. Багато фахівців вважають, що шоколадний масаж – це найприємніша масажна процедура.

Результат виконання шоколадного масажу:

Усунення целюліту

Усунення розтяжок

Нормалізація циркуляції крові

Поліпшення настрою

М'якість і гладкість шкіри

Омолодження організму

Після такого масажу забезпечено довге відчуття бадьорості і енергії. Шоколадна процедура масажу запам'ятається надовго, адже результат у неї чудовий: м'яка і жива шкіра, тіло дихає і приємно пахне.

Це цікаво: Своїми руками: три інструкції, як робити масаж обличчя