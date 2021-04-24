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Медики попередили про небезпеку ранніх овочів і зелені

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Зелень - фото 1
Зелень / pinterest

Навесні дуже хочеться побалувати себе вітамінчиками: свіжим огірком, помідором або яким-небудь фруктом. Хоча очевидно, що вирощені вони в тепличних умовах, і на смак не такі, як літні, нас це не зупиняє. А дарма.

Швидке дозрівання овочів відбувається завдяки використанню стимуляторів росту: нітратів, які негативно впливають на людський організм. Плюс на плодах можуть залишатися засоби, якими обробляли рослини з метою захисту від впливу шкідників. Про це пише портал kolobok.

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Максимально накопичують в собі нітрати такі овочі: капуста (особливо качан), буряк, редис, редька, селера, петрушка і кріп. Найбільше нітрати накопичуються у шкірці плодів і в ніжках листя. У картоплі хімія збирається під шкіркою і в серцевині бульби, тому після того, як картопля закипіла, цю воду варто злити.

Огірки за кольором мають бути ніжно-трав'яного кольору, якщо вони темно-зелені, це говорить про те, що їх перегодували нітратами. У салаті, петрушці, кропі найбільше хімії накопичується в прожилках, ніжках: не треба це їсти. Зелень завжди стрімкіше вбирає нітрати, і перед тим, як додавати її в страви, вимочіть протягом години у воді.

Звертайте увагу на зовнішній вигляд плодів. Варто вибирати фрукти та овочі середнього розміру. Незвичайно великі плоди містять в собі більше стимуляторів росту. Також не варто купувати овочі та фрукти, з-під шкірки яких просвічують коричневі або сіруваті плями.

Медики попередили про небезпеку ранніх овочів і зелені - фото 456792

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