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Що потрібно їсти до та після тренування: поради експертів
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Основна мета фізичних навантажень – боротьба із зайвою вагою і набуття заповітних пропорцій тіла. Саме тому до харчування до та після тренувань потрібно підходити особливо відповідально. Розповідаємо, що потрібно їсти, аби ви отримували бажаний результат.
Перед фізичними навантаженнями краще звернути увагу на вуглеводи, які підвищують наші фізичні показники. Організм використовує вуглеводи, як найдоступніше джерело палива.
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Немає ніякого сенсу налягати на білкові страви перед заняттями спортом, адже саме вуглеводи наше тіло буде спалювати при високих витратах енергії. Ідеально, якщо у вашому меню до тренувань будуть: банан, кава, білий тост з медом, груша, три або чотири сушені абрикоси, яблуко, пара ківі, смузі та половина склянки соку. Звичайно ж, необхідно вибрати якісь продукти з цього списку, а не поглинати їх разом.
Пам'ятайте, що наші м'язи використовують глюкозу з вуглеводів, що стала глікогеном, яка зберігається переважно в печінці і м'язах. Для високоінтенсивних тренувань м'язи повинні отримати достатню кількість глікогену. Звичайно, ніхто не говорить про те, щоб перед тренуваннями потрібно харчуватися дуже щільно. Але один або два банани, ківі, груша або кілька сухофруктів цілком впораються з необхідним завданням.
Після тренувань необхідно заповнити наш організм білками та рідиною, щоб забезпечити найкраще зростання м'язів і їх відновлення. Втім, це залежить від типу навантажень, яким ви себе піддавали. Якщо це була некваплива пробіжка, катання на велотренажері, або заняття йогою, то якоїсь особливого уваги харчуванню після занять приділяти не потрібно. Людина може дотримуватися традиційного раціону.
Але якщо ви проходили через високоінтенсивні навантаження, включаючи силові вправи, то обов'язково налягайте на білки. Включіть у свій раціон сендвіч з куркою та салатом, шоколадне молоко, жирну рибу, йогурти та мюслі, спагеті болоньєзе й овочі, форель з картоплею, протеїнові батончики, а також фруктовий смузі та йогурт. Природно, що потрібно зробити вибір на користь однієї страви з цього списку, а не поглинати їх разом, влаштовуючи "свято живота".
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