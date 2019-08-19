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Усього пів години на день: це заняття сприяє схудненню
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Тайванські вчені після проведеного дослідження назвали метод, що дозволяє схуднути всього за пів години. Ефективним у плані позбавлення від зайвої ваги виявився саме біг.
У дослідженні взяли участь 20 тисяч осіб, які хотіли швидко скинути зайві кілограми. Під час випробування людям, що страждають від надмірної ваги для схуднення потрібно було всього пів години. Активне спалювання жиру здійснювалося завдяки бігу. Учасники з "запущеним" ожирінням усунули проблему за допомогою бігу підтюпцем.
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Біг вважається одним з найкорисніших і доступних кардіостимуляторів. Завдяки руху м'язи перебувають у тонусі, прискорюється процес кровообігу, відбувається активне насичення клітин і тканин киснем, стабілізується гормональний фон. У період пробіжки організм отримує оптимальний рівень навантаження, а шкідливі речовини, такі як токсини і шлаки, збираються в судинах і виводяться за допомогою поту.
Наукові фахівці рекомендують тим, хто хоче домогтися ефективного результату, бігати тричі на тиждень. Спортом можна займатися в домашніх умовах – на біговій доріжці, на природі або в тренажерному залі. Найголовніше – вибрати оптимальний для себе темп і швидкість.
Біг здатний одночасно впливати на всі групи м'язів, прискорювати розщеплення цукрів, які накопичилися в організмі. Джерелом енергії для людини стають жирові запаси, коли рівень "солодкого палива" мінімізується. Вправа має властивість стабілізувати діяльність більшості внутрішніх органів (кишківника та печінки) і систем організму.
Під час бігу важливо стежити за пульсом, адже він сигналізує про те, з якою швидкістю відбувається перекачування крові серцем. Оптимальний показник для тих, хто худне – 50-75% від максимуму. Значення останнього можна розрахувати завдяки формулі: (220 – вік – пульс у спокої) * 0,5 + пульс у спокої.
Схуднення за допомогою бігу дозволить отримати не тільки красиве, струнке тіло, а й міцне здоров'я. Кардіонавантаження – найкращий препарат від депресій і стресів, – підкреслили вчені.
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