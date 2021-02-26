Що потрібно робити тим, хто хоче знизити рівень холестерину: 5 правил

Коли рівень поганого холестерину підвищений, ми ризикуємо отримати ряд серцево-судинних захворювань. Головна причина накопичення поганого холестерину – неправильне харчування. Що потрібно робити, щоб почуватися відмінно щодня?

До вашої уваги 5 правил, які допоможуть знизити рівень поганого холестерину. Хитрощами поділилася нутриціологиня Яна Легеза.

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Правило №1. Скоротіть кількість цукру. Не пийте газовані напої, солодкий чай. Виключіть рафіновані вуглеводи. Це печиво, тістечка, солодкі пластівці та цукерки.



Відмовтеся від рафінованого цукру у своєму раціоні / Фото Unsplash

Правило №2. Скоротіть кількість трансжирів. Трансжири – найнебезпечніші жири для організму. Оскільки вони створюються в результаті промислового процесу введення водню в рослинні жири для додання їм твердості. Дуже багато трансжирів містяться у маргарині, печиві та випічці.

Правило №3. Замініть насичені жири корисними жирами. Споживання великої кількості насичених жирів, які зазвичай містяться в продуктах тваринного походження, може підвищити рівень холестерину, як хорошого, так і поганого. Включіть у свій раціон оливкову олію, горіхи, насіння, авокадо, фрукти й овочі.



Додайте до раціону корисні жири / Фото Unsplash

Правило №4. Їжте більше клітковини. Ви чули про це багато разів: харчові волокна знижують рівень холестерину. Клітковина безпосередньо знижує рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ). Отримати клітковину можна з вівсянки, бобів, ячменю, брюссельської капусти, насіння льону, яблук і груш.

Правило №5. Більше фізичних вправ. 30 хвилин аеробних вправ або 1 година спокійного фізичного навантаження тричі на тиждень збільшують частоту серцевих скорочень, здатних знизити рівень поганого холестерину і підвищити корисний рівень.



Додайте до свого життя фізичні навантаження / Фото Unsplash

Прислухайтеся до цих порад, щоб не лише знизити рівень поганого холестерину. З їхньою допомогою ви ще й зможете краще себе почувати.

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