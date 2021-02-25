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Де шукати незамінні жирні кислоти Омега-6

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Омега-6 - фото 1
Омега-6 / pinterest

Від жирних кислот залежить безліч процесів в людському організмі. Основна функція – зміцнення імунітету за допомогою захисту клітин від зовнішніх пошкоджень. Омега-6 відповідають за метаболізм, здоров'я кісток, зростання шкіри і волосся.

Насіння соняшника
Містить не тільки необхідні нашому здоров'ю жирні кислоти, а й інші корисні вітаміни і мінерали. Вітаміни А, Е, D і групи В, селен, цинк, залізо, магній та інші – всі вони регулюють процеси нашого організму, захищають клітини від ушкоджень і протистоять розвитку хронічних захворювань.

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Яйця
Найкращий продукт для сніданку і насичення організму Омега-6 кислотами. Крім того, яйця – це ще одне прекрасне джерело білка. Поснідавши яйцями, ви забезпечуєте себе енергією і бадьорістю на весь день.

Арахісове масло
Ще одне прекрасне доповнення до раціону, яке містить корисні жири Омега-6 і поживні речовини. Серед них: вітамін Е, марганець і ніацин. Однак важливо пам'ятати, що це дуже калорійний продукт. Його краще використовувати як добавку до улюблених страв і десертів, не перевищуючи при цьому добову норму калорій.

Горіхи
Крім жирних кислот горіхи також багаті рослинним білком, магнієм, фосфором, клітковиною, вітамінами групи В і Е. Корисні речовини і антиоксиданти горіхів покращують сон і здоров'я серцево-судинної системи. Можна використовувати мигдаль або кеш'ю як перекус або додавати до інших страв.

Де шукати незамінні жирні кислоти Омега-6 - фото 449216

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Джерело: cafb
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