Як прискорити свій метаболізм: 3 прості та дієві поради

За допомогою цих трьох порад експертів ви дійсно зможете налагодити нормальний метаболізм і схуднути. Наш метаболізм має неабиякий вплив на нашу вагу. Тож потрібно вміти з ним співпрацювати, щоб позбутися зайвої ваги.

Метаболізм змушує нас постійно набирати або втрачати вагу і визначає всі біохімічні процеси всередині нас: поглинання, перенесення і перетворення різних речовин, а також вивільнення кінцевих продуктів метаболізму.

Це цікаво: Названі спеції, які допоможуть зберегти імунітет на початку весни

Хоча метаболізм підпадає під фактор генетики, ми цілком можемо оптимізувати його і, таким чином, використовувати накопичений жир ще ефективніше в ролі палива.

Їжте необроблені продукти

Не покладайтеся на синтетичні протеїнові коктейлі або добавки – ви отримуєте все більше і більше поживних речовин зі справжніх і необроблених продуктів, таких як овочі, злаки, фрукти та тваринний білок.

Тренуйтеся стратегічно

Річ не в тім, щоб годинами займатися у тренажерному залі, а в тому, щоб виконувати найефективніші вправи. Тепер експерти люблять радити не мінімальну кількість хвилин, які ви повинні виконувати кожен день, а те, як ви тренуєтеся. Принцип такий: краще коротке, але ефективне тренування.

Почекайте трохи зі сніданком

Ваш метаболізм теж повинен прокинутися. Сніданок відразу після пробудження не дає вашому організму перейти у режим виживання і почати спалювати жир. Дайте своєму тілу час, щоб прискорити метаболізм – 30 хвилин достатньо. Крім того, це не обов'язково повинен бути ситний сніданок. Достатньо невеликого перекусу. Як правило, рекомендується розділити прийом їжі щонайменше на 5 прийомів їжі на день (2 з яких повинні бути невеликими перекусами).

Читайте також: Чому науковці не рекомендують щодня їсти білий хліб