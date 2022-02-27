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Чим годувати немовлят під час війни: корисні поради для молодих батьків
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Під час війни важливо турбуватися не лише про себе, а й про своїх рідних. Особливо, коли мовиться про найменших. Зокрема й тих, хто народився напередодні або під час бойових дій. Розповідаємо, як годувати немовлят під час війни.
На інстаграмі-сторінці tarilka_blw з'явилися поради для молодих батьків. У них розповідається, як годувати немовлят під час війни.
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Як годувати немовлят під час війни
Діти від 0 до 6 місяців
- 1. Якщо ви на грудному вигодовуванні, то продовжуйте його нон-стоп.
- 2. Якщо ви на змішаному годуванні – розганяйте лактацію. Молоко приходить від кількості та частоти прикладань.
- 3. Якщо ви на штучному вигодовуванні – закупіть суміш, яка ще є в доступі, не обов'язково тої ж марки, яку дитина їла раніше. Якщо нема, але ви знаєте мам, які годують (ваші знайомі, мами з бомбосховищ, сусіди і тд), попросіть їх погодувати вашу дитину або зцідити для вас молоко.
Якщо нема нічого, з чотирьох місяців можна пробувати давати прикорм. І хоч це великий стрес, зараз надзвичайно важливе завдання одне – вижити.
Що не можна давати?
- Ні в якому разі не давайте коров'яче або козяче молоко як напій до року! Чому? Воно не дарма заборонене, адже має багато білка. На жаль, дитячі нирки не завжди можуть його переробити. Тож краще не ризикувати.
- Ні в якому разі не економте суміш. Краще короткотривале голодування, ніж довготривале недоїдання.
Діти від шести місяців:
- 1. Якщо ви от десь зараз мали вводити прикорм – зараз не найкращий час. Всі в стресі, дитина теж, навряд чи їстиме. Але якщо має харчовий інтерес, то можете пробувати. Забудьте про ТЗХ (тарілку здорового харчування), давайте те, що є.
Але не давайте сирі яйця, рибу, м‘ясо, сало й ікру. Ясна річ, ніхто не буде нести у сховища делікатеси, але варто розуміти, що ці продукти давати дитині не варто.
- 2. Якщо ви вже почали прикорм і дитина має апетит і інтерес, давайте те, що є в доступі з їжі.
- 3. Якщо почали, а апетиту нема – груди, кашки, суміші!
Діти від 1 року:
- 1. Можна кип'ячене або пастеризоване молоко. Але не більше 500 мілілітрів на добу.
- 2. Скільки місяців чи років не було б вашій дитині – грудне вигодовування це прекрасна їжа.
Зберігайте спокій, а також пам'ятайте, що вам дуже важливо берегти тих, хто поруч з вами. Вірте у ЗСУ і все буде Україна!
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