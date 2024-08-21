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Гортання Reels, коли вам нудно, має дивовижний ефект: шокуюче дослідження
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Здавалося б, гортаєш собі Reels і горя не знаєш. Але науковці рекомендують пильно ставитись до цієї звички.
Згідно з результатами дослідження, перегляд короткого фрагмента онлайн-відео перед тим, як перейти до іншого відео, і ще одного, і ще, і ще – прийом під назвою "цифрове перемикання" – насправді збільшує нудьгу, а не зменшує її, свідчать результати дослідження, пише New York Post.
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"До проведення цього дослідження я часто "перемикався" (тобто переключався між медіаконтентом і всередині нього). Якщо драма розвивалася надто повільно, я прокручував її вперед. Якщо відео на YouTube ставало менш цікавим, я пропускала його", – пояснила PsyPost минулого місяця автор дослідження Кеті Ю. Ю. Там, постдокторський науковий співробітник Лабораторії роботи і гри в Університеті Торонто в Скарборо.
Водночас вона зрозуміла, що не була по-справжньому залучена до контенту і не отримувала від нього задоволення. Вона часто пропускала деталі сюжету і витрачала багато часу, перескакуючи з одного відео на інше. Це змусило її замислитися над тим, як така поведінка перемикання впливає на наші відчуття нудьги та задоволення.
В одному з дослідів добровольці дивилися 10-хвилинне відео на YouTube без можливості перемотування вперед. Після цього вони могли вільно перемикатися між сімома п'ятихвилинними відео протягом 10 хвилин.
В іншому тесті учасники переглянули 10-хвилинне відео за один присід. Пізніше вони могли перемотати вперед або назад 50-хвилинне відео протягом 10 хвилин.
Після обох експериментів учасники повідомили, що їм було менш нудно, коли вони дивилися лише одне відео. Вони вважали перегляд більш приємним, цікавим і змістовним, ніж коли вони перегортали різний контент.
Перегляд коротких відео має несподіваний результат / Фото freepik
За даними дослідження, у світі налічується понад 3,3 мільярда глядачів цифрового відео. Деякі маркетологи рекомендують, щоб відео тривало одну – дві хвилини, щоб утримати аудиторію впродовж усього перегляду.
Там пропонує користувачам зосереджуватися на тому контенті, який знаходиться під рукою.
Подібно до того, як ви платите за більш захоплюючий досвід у кінотеатрі, ви отримуєте більше задоволення від занурення в онлайн-відео, а не від його гортання,
– каже вона.
У її дослідженні, опублікованому в Journal of Experimental Psychology, є кілька обмежень: General.
Команда не вивчала вплив коротких проміжків уваги, а учасниками дослідження були переважно студенти канадських коледжів. Потрібні подальші дослідження, щоб з'ясувати, чи поширюються ці висновки на інших людей.
Доктор Джордж Альварадо, віцеголова клінічних операцій лікарні Zucker Hillside у Квінсі, порівняв цю проблему з безперервним серфінгом каналів, за винятком того, що цей контент адаптований під ваші інтереси.
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Альварадо каже, що якщо вам нудно, варто подумати про те, щоб відкласти телефон або обмежити час перебування перед екраном, якщо це не пов'язано з роботою чи необхідним спілкуванням.
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