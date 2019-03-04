Банальні подарунки на 8 березня, які розчарують майже кожну жінку

8 березня на носі, а це означає, що потрібно потурбуватися про подарунок, який вразить твою кохану жінку. Втім, якщо ти плануєш купити презент в останній день – однозначно не даруй дівчині або дружині все те, що ми перерахуємо в цьому матеріалі.

Одразу ж наголошуємо на тому, що цей матеріал має стьобний характер. Не потрібно абсолютно все сприймати серйозно, але ігнорувати наші поради теж не варто, адже подарунок на 8 березня може перетворити свято на справжню трагедію ;)

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Питання в лоб. Щоб не прогадати рекомендуємо не соромитися та спитати, що ж хоче отримати у подарунок твоя обраниця. Це дозволить уникнути негативних емоцій, якими може супроводжуватися "найкращий" у світі презент.

Горнята / Тарілки / Каструлі

Звичайно ж, ще одне горня не буде зайвим на кухні. Принаймні про це свідчать посиденьки з друзями, коли завжди бракує одного-другого кілішка і так далі. Втім, не варто забувати, що посуд – своєрідний натяк на те, що місце жінки саме на кухні.

Наполегливо не рекомендуємо дарувати посуд тим панянкам, яких ти дуже погано знаєш. Є всі шанси, що тарілку розіб'ють об твою голову.

Якщо ж ти не можеш втриматися – подаруй горнятко або тарілку з милим або мотиваційним підписом. До прикладу, горня, яке нагадує, що потрібно усміхатися частіше, допомагає з легкістю пережити робочий день.

Від милого горнятка ще ніхто не відмовлявся

Усілякі сковорідки/каструлі/чайники і так далі – ті подарунки, про які взагалі не варто замислюватися. Якщо дуже підгорає і є бажання вручити своїй кобіті пательню, пропонуємо це зробити через кур'єра. Це дозволить вам врятувати собі бодай кілька годин життя.

Косметичні набори

Так, ми погоджуємось, що шампунь або гель для душу зайвим не буває, але це зовсім не означає, що саме це хоче отримати на 8 березня твоя кохана. Погодься, ти б теж не з шаленим захватом розпаковував піну для гоління або крем для рук. Звичайно ж, косметичні набори можуть бути частиною подарунка, але аж ніяк не його основою!

Далеко не вся косметика – універсальна

Не купи непотріб. Якщо для тебе всі ті баночки, які обраниця складує у ванній кімнаті, виглядають ідентично – викинь з голови ідею про косметичні набори. Не забувай, що більшість засобів підбираються методом проб і помилок, тому не варто підібрати такий презент тільки тому, що в нього гарна упаковка або ще щось подібне.

Уважно прислухайся до неї. Цілком імовірно, що поміж рядками вона згадає про те, що закінчився її улюблений шампунь або бальзам для волосся. Якщо щось з цих елементів буде у подарунковому наборі, ваша кохана сприйме це як неабиякий прояв уваги.

Побутова техніка

Ще один артефакт, який свідчить про те, що ти чекаєш від неї лише смачних борщів і дерунів. Утім, тут є одна хитрість, яка може врятувати тебе та твої благі наміри.

Приготуй їй романтичний сніданок 8 березня, використавши кухонний гаджет, який плануєш подарувати. Таким чином ти подаруєш їй не лише приємні емоції, а й річ, яка може суттєво полегшити справи буденні.

Приготуйте романтичний сніданок, а не просто подаруйте блендер

Насправді ж, побутова техніка – не найгірший подарунок. Просто спробуй пояснити, що саме завдяки цим пристроям твоя кохана зможе менше втомлюватися та більше часу приділяти собі або вам. Головне – не вручити мультиварку та сказати, що з неї сьогодні плов ;)

Подарункові сертифікати

Це, мабуть, найкраще, що могли придумати для нас – чоловіків, які ніяк не можуть зрозуміти, що ж подарувати своїй коханій. Утім, не кожній представниці прекрасної половини людства припаде до душі такий жест. І тут є цілком раціональне зерно, адже картонка чи шматочок пластика можуть свідчити не так про турботу, як про те, що ти поспішав, обираючи подарунок.

Даруйте лише тоді, коли впевнені, в якому магазині вона планує шопінг

Подарунковий сертифікат припаде до душі лише в тому випадку, коли твоя обраниця точно знає, де б хотіла здійснити шопінг, але не впевнена, що саме їй хотілося б придбати.

Пам'ятай, що подарунковий сертифікат – вдалий подарунок, якщо вдало його подати.

Вульгарні подарунки

Звичайно ж, ти не хочеш бачити щодня її у фартушку та розтягнутій піжамі, але це зовсім не означає, що на 8 березня потрібно вручити своїй коханій мінімалістичний костюмчик медсестри з фільмів для дорослих. Такий подарунок має – своєрідна палиця з двома кінцями. З одного боку їй усе сподобається, і на тебе чекає гаряча ніч. З іншого – вона не розділить захоплення, а також влаштує неабиякий шкандаль!

Не кожній панянці припаде до душі набір секс-іграшок

Біжутерія

Якщо бракує грошей на золоту підвіску – зовсім не означає, що потрібно замінити її дешевою біжутерією. Чоловіче, пам'ятай, що такі цяцьки вона може купити собі сама. В принципі, це й можна сказати про ювелірні вироби, але тут потрібно вже відштовхуватися від того, як до них ставиться ваша обраниця. Якщо вона обожнює прикраси – можеш влаштувати їй сюрприз, відвівши її до ювелірки; якщо ж ні – не витрачай дурно грошей, адже такий жест вона може не оцінити.

Дешева біжутерія може зіпсувати настрій вашій обраниці

Подарунок на 8 березня – це не зовсім про предмети. Передовсім, це про прояв уваги, турботи й опіки. Звичайно ж, її можна підкріпити милими презентами, але не варто забувати й про те, що одними лише цяцьками не відкупишся. Спробуй влаштувати їй приємну несподіванку, приготуй романтичний сніданок або вечерю, покажи, що вона для тебе не байдужа. Пам'ятай, що подарунки потрібно дарувати від щирого серця!

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