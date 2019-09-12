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Серіал Кріпосна Міс Україна

Що пам'ять на обличчя говорить про ваш тип особистості: цікаве дослідження

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А ви з легкістю запам'ятовуєте незнайомців? - фото 1
А ви з легкістю запам'ятовуєте незнайомців?

По тому, чи добре людина запам'ятовує обличчя, можна зробити висновки про її тип особистості, стверджують психологи.

Експерименти британських дослідників показали, що люди з розвиненою емпатією запам'ятовують обличчя значно краще за тих, кому емпатії не вистачає. Крім того, хороша пам'ять на обличчя корелює з низьким рівнем тривожності.

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Також психологи з Єгипту і Великобританії наполягають на тому, що жінки краще за чоловіків запам'ятовують обличчя оточуючих.

Нещодавно вчені вирішили перевірити, як ця здатність пов'язана з екстравертністю та інтровертністю. В одному з попередніх досліджень взяли участь 20 яскраво виражених екстравертів та 23 типових інтроверти. Їх вибрали з 339 добровольців. Виявилося, що екстраверти значно краще за інтровертів запам'ятовують обличчя.

Екстравертам легше запам'ятовувати незнайомців - фото 354499
Екстравертам легше запам'ятовувати незнайомців

У новому дослідженні брали участь 100 добровольців з різними показниками за шкалою екстраверсії. Піддослідним показували фотографії знаменитостей і просили назвати ім'я людини на знімку і повідомити про неї додаткову інформацію. В іншому завданні учасникам потрібно було порівняти кілька фотографій і спробувати вгадати, чи різні на них люди або одна і та ж людина.

Екстраверти краще впоралися з тестом по знаменитостях, а от другий тест не показав суттєвої кореляції.

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Джерело: Medical Xpress
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