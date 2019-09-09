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Ці поради допоможуть вам не сприймати все близько до серця
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Сприймати все занадто особисто – поширена проблема багатьох людей. Ось дієві поради, які допоможуть вам з цим впоратися.
Розвивайте самоіронію. Гумор – класний інструмент для боротьби з негативними емоціями. Хтось сміється? Не думайте, що справа у вашій особистості. Ймовірно, ви просто добре жартуєте. Розвивайте самоіронію, так ви зможете обеззброїти будь-кого.
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Фільтруйте думки. У вашого розуму величезна сила. Не забруднюйте його, впускаючи негатив і недоречні коментарі інших. Позбавте свою голову від усього, що заважає вашому спокою.
Перестаньте накручувати, почніть діяти. Складно позбутися усіх негативних думок. Деякі речі вимагають вашої уваги, проте не зациклюйтеся на одному занадто довго. Зосередьтеся на своїх цілях і дійте, щоб досягти бажаного.
Без коментарів – найкращий варіант. У світі багато мстивих людей. Це сумно, але так і є. Не ставайте частиною цього, не намагайтеся відігратися на словах.
Емпатія необхідна. Люди все пропускають через призму свого досвіду. Всі їхні припущення, думки – результат спотвореного сприйняття світу. Вони можуть судити навіть про те, про що не мають ні найменшого уявлення. Навчіться розуміти інших людей. Можливо, їх критика приховує в собі любов до вас.
Ви – не центр Всесвіту. Немає жодної людини, яка би кожну секунду думала про вас. Ймовірно, навіть не знайдеться людини, яка б згадувала вас щогодини.
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