На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Брехня псує не лише репутацію: медики здивували новою заявою
-
- 14
Брехня негативно впливає не лише на психологічний стан брехуна, а й на його здоров'я. Медики розповіли, які зміни в організму може викликати неправда.
Науковці з Університетського коледжу Лондона вивчили вплив брехні на здоров'я і дійшли до висновку, що краще уникати неправдивих тверджень, адже вони впливають і на брехуна, і на слухачів.
І ще: Ці поради допоможуть вам не сприймати все близько до серця
Дослідники пояснили, що під час свідомого обману у мозку активізується "детектор помилок", який стимулює роботу мигдалеподібного тіла, яке відповідає за страх. Якщо узагальнити, то через брехню людина переживає значний стрес та тривогу, а також підвищення тиску. Однак таке відбувається не тільки у самих брехунів, а й у їх оточення.
Тому не надто чесні люди постійно відчуються підвищене навантаження на нервову систему, що може призводити до появи різноманітних хвороб.
"Часта брехня також може призводити до виникнення серйозних захворювань. Наукові роботи показали, що обман часто пов'язаний з онкологічними захворюваннями, ожирінням, депресією і залежностями", – підсумували британські вчені.
Читайте також: Науковці виявили несподівану заміну сексу: ви теж це робите
-
13:15Де в Україні оголошено пожежну небезпеку
-
12:44Брехня псує не лише репутацію: медики здивували новою заявою
-
12:37Юна українська дзюдоїстка завела мережу сексуальним фото в купальнику
-
12:19Вирішальний гол у матчі Україна – Нігерія: чи зіграв Яремчук рукою?
-
11:49Гола Кайлі Дженнер показала гарячий поцілунок з бойфрендом (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:27Українські полярники знайшли загублену печеру в Антарктиді: вражаючі фото
-
11:11Привітання з Днем ангела Івана 2019: вірші, смс і проза з іменинами
-
10:52Apple показала київський квартал на презентації нового iPad
-
10:27Охоронці Зеленського виявилися найкращими у світі
-
09:57В школі камера спостереження зафіксувала розмитий силует, який гуляв коридором: відео
-
09:23У США випробували гіперзвукові ракетні сани: відеофакт
-
08:55Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми
-
08:35Україна – Нігерія: відео голів та огляд товариського матчу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:55Ось що треба знати про чоловіків, які плачуть під час фільмів
-
07:33Mercedes-Benz представив розкішний Vision EQS
-
07:19Погода в Україні 11 вересня: бабине літо у розпалі
- 10 вересня
-
21:555 правил відмінного сексу в душі: спробуйте вже сьогодні
-
21:40Представлено нові iPhone 11: технічні характеристики й особливості смартфонів
-
21:23Як відновитися після важких тренувань: прості поради
-
21:0011 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Серіал Кріпосна 2 сезон 11, 12 серія: дивитись онлайн драму СТБ
-
20:29Huawei розповів про можливості камер майбутнього Mate 30 Pro
-
20:13У Tesla з'явиться батарея з рекордним ресурсом
-
12:19Вирішальний гол у матчі Україна – Нігерія: чи зіграв Яремчук рукою?
-
08:55Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми
-
07:19Погода в Україні 11 вересня: бабине літо у розпалі
- 10 вересня
-
21:555 правил відмінного сексу в душі: спробуйте вже сьогодні
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
16:23Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
-
14:00Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати
-
12:15Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple
-
11:35Друга Ріка – Сьомий день: вийшов проникливий кліп із Яніною Соколовою
-
07:14Погода в Україні 10 вересня: у Карпатах можливі дощі
- 09 вересня
-
21:455 способів урізноманітнити ваше сексуальне життя
-
18:00Що має бути в автомобільній аптечці: Супрун назвала 10 найнеобхідніших речей
-
15:25Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото
-
13:14alyona alyona – Булінг: дивіться кліп на новий хіт, який зрозуміють всі
-
10:00Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?
-
07:15Погода в Україні 9 вересня: де буде найспекотніше
-
00:30Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 08 вересня
-
21:30Що жінки розповідають подругам про секс з вами
-
17:25Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
-
14:15Метод 90/30: цей секрет дозволить вам стати максимально продуктивними
-
12:20Популярна музика вересня: плейлист нових пісень тижня
-
10:00Перевір, наскільки ти грамотний! Складний тест до Дня грамотності
-
08:53Науковці назвали ще одну вагому причину пити каву
- 07 вересня
-
21:22Який ти приклад подаєш: зірку серіалу Школа розкритикували за фото топлес (18+)
-
18:45ЛИТВА – УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору на Євро 2020