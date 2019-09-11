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Брехня псує не лише репутацію: медики здивували новою заявою

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Як брехня впливає на здоров'я - фото 1
Як брехня впливає на здоров'я

Брехня негативно впливає не лише на психологічний стан брехуна, а й на його здоров'я. Медики розповіли, які зміни в організму може викликати неправда.

Науковці з Університетського коледжу Лондона вивчили вплив брехні на здоров'я і дійшли до висновку, що краще уникати неправдивих тверджень, адже вони впливають і на брехуна, і на слухачів.

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Дослідники пояснили, що під час свідомого обману у мозку активізується "детектор помилок", який стимулює роботу мигдалеподібного тіла, яке відповідає за страх. Якщо узагальнити, то через брехню людина переживає значний стрес та тривогу, а також підвищення тиску. Однак таке відбувається не тільки у самих брехунів, а й у їх оточення.

Чому не варто брехати - фото 354171
Чому не варто брехати

Тому не надто чесні люди постійно відчуються підвищене навантаження на нервову систему, що може призводити до появи різноманітних хвороб.

"Часта брехня також може призводити до виникнення серйозних захворювань. Наукові роботи показали, що обман часто пов'язаний з онкологічними захворюваннями, ожирінням, депресією і залежностями", – підсумували британські вчені.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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