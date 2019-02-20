Що означає медична таємниця для українців: відповідь МОЗ

Все про медтаємницю в Україні

У МОЗ розповіли, що таке медична таємниця, а також що робити, якщо її порушують. Це варто знати кожному!

На офіційній сторінці Мінохорони здоров'я в соцмережі Facebook продовжують ділитись важливою та корисною інформацією про медицину. Цього разу у рамках кампанії #ПацієнтМаєПраво фахівці пояснили про право українців на медичну таємницю.

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Що підпадає під визначення медтаємниці: всі аспекти щодо здоров'я пацієнта, а саме:

факт самого звернення за меддопомогою

діагноз

обставини, які були причиною або передували захворюванням

стан здоров'я

шкідливі звички

особливості організму

майновий стан

особливості психіки

будь-яка інша інформація, яку отримали під час медобстеження, приміром, про інтимне та особисте життя, стан здоров'я близьких людей пацієнта.

Все про медтаємницю в Україні

"Пацієнт має право знати про всі аспекти своєї хвороби, варіанти лікування, можливі ризики тощо. Лікар або медсестра не має права приховувати діагноз від пацієнта. Найбільш розповсюджений випадок порушення цього права, коли лікарі не повідомляють пацієнта про онкозахворювання, натомість повідомляють про справжній стан речей найближчим родичам, є порушенням Основ законодавства України про охорону здоров’я (Стаття 39)", – наголошують у МОЗ.

Варто знати, що медсестра, лікар чи будь-який медпрацівник не мають права розповідати про стан здоров'я пацієнтів, окрім випадків, які передбачені законом. Тому порушити медичну таємницю можна лише у тих випадках, коли це шкодить суспільству або оточенню пацієнта. У таких ситуація медики повинні проінформувати про це державні органи.

"Планується, що з 16 років підлітки матимуть право на таємницю про стан свого здоров’я – батьки матимуть право на доступ до медичної інформації лише за згодою підлітків", – додали у прес-центрі.

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