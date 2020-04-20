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Що не можна їсти натщесерце
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Часто люди через голод не замислюються над тим, що збираються з'їсти, тож дієтологи вирішили нагадати, які продукти не варто вживати натщесерце. Ні на сніданок, ні після тривалого голодування.
Шанувальники дієт часто перетворюють сніданок на ту трапезу, під час якої можна їсти все і не перейматись через фігуру, а от трудоголіки часто нехтують кількома прийомами їжі і ввечері дотягуються до холодильників. У будь-якому з цих випадків дієтологи радять відмовитись від деяких смаколиків, які зовсім не підходять для їжі натщесерце. Вони можуть подарувати не лише ситість, а й нашкодити організму.
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- Їжа з великою кількістю спецій. Варто розуміти, що різноманітні прянощі та кислоти вступають в реакцію зі шлунковим соком, тому можливі далеко не приємні відчуття, діарея та проблеми з органами травлення.
- Фрукти. По-перше, вони не допомагають позбутись відчуття голоду. По-друге, вони містять забагато цукру. Тому, якщо все ж ви полюбляєте фрукти, то доповнюйте ними ранкову вівсянку, але не заміняйте трапезу повністю.
Дієтологи наголошують, що активне вживання кави, кетчупів, цитрусових натще здатне пришвидшити виділення шлункового соку, що призводить до печії та болю в кишківнику.
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