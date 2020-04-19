Дієтолог назвала обов'язкові продукти на карантині

Американська дієтолог розповіла, які продукти найкраще обирати для раціону під час карантину. І йдеться не лише про крупи!

Дієтолог Емі Горін з Нью-Йорка порадила людям на карантині найбільше звертати увагу не лише на крупи та м'ясо. За її словами, постійне перебування вдома не найкраще впливає на харчові звички, тому важливо наповнити холодильник справді корисною їжею.

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"Я раджу зробити запас на той час, коли у вас нема можливості купувати свіжі продукти. Запасіться консервованими бобами з низьким вмістом солі, крупою, приміром, коричневим рисом, томатним соусом без шкідливих додатків, замороженими фруктами та овочами, а також замороженою рибою", – поділилась Горін.

Не варто ігнорувати овочі у раціоні

А от тоді, коли випадає шанс зайти в магазин за чимось свіжим, то найкраще обирати фрукти, овочі, яйця, молочні продукти, а також смаколики з високим вмістом білків. У будь-якому випадку трапеза завжди має бути збалансованою: кожен прийом їжі має містити білки, цільнозернові продукти, корисні жири, а також овочі або фрукти.

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