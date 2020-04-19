Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Дієтолог назвала обов'язкові продукти на карантині

  • 11
Які продукти купувати на карантині - фото 1
Які продукти купувати на карантині

Американська дієтолог розповіла, які продукти найкраще обирати для раціону під час карантину. І йдеться не лише про крупи!

Дієтолог Емі Горін з Нью-Йорка порадила людям на карантині найбільше звертати увагу не лише на крупи та м'ясо. За її словами, постійне перебування вдома не найкраще впливає на харчові звички, тому важливо наповнити холодильник справді корисною їжею.

І ще: Чому не варто зловживати заняттями спортом на карантині: пояснення лікарів

"Я раджу зробити запас на той час, коли у вас нема можливості купувати свіжі продукти. Запасіться консервованими бобами з низьким вмістом солі, крупою, приміром, коричневим рисом, томатним соусом без шкідливих додатків, замороженими фруктами та овочами, а також замороженою рибою", – поділилась Горін.

Не варто ігнорувати овочі у раціоні - фото 398978
Не варто ігнорувати овочі у раціоні

А от тоді, коли випадає шанс зайти в магазин за чимось свіжим, то найкраще обирати фрукти, овочі, яйця, молочні продукти, а також смаколики з високим вмістом білків. У будь-якому випадку трапеза завжди має бути збалансованою: кожен прийом їжі має містити білки, цільнозернові продукти, корисні жири, а також овочі або фрукти.

Читайте також: Як правильно вибудувати раціон харчування після посту

Джерело: newsyou.info
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 861
Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+
  • 16 квітня, 16:21
  • 510
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2231854
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа