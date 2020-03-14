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Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит

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Страви цих бабусь змушують заглянути до холодильника - фото 1
Страви цих бабусь змушують заглянути до холодильника

Як відомо, ще жоден онук і внучка не втекли від бабусі голодними. Бабці марно пояснювати, що ти сидиш на дієті, припинив вживати тваринний білок або став кришнаїтом-вегетаріанцем. Ці світлини доведуть, що бабусі – мабуть, найкращі кулінари у світі. Гарантуємо, що у вас слинки потечуть.

Фотограф Габріеле Галімберті, 42-річний уродженець Тоскани, на власному шлунку випробував бабусину турботу. Інакше як би йому в голову прийшла ідея геніального проекту "У її кухні" (In Her Kitchen).

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Габріеле, мандрівник зі стажем, відвідав з пів сотні країн світу і сфотографував тамтешніх бабусь. На першій фотографії бабуся позує з інгредієнтами для її коронної страви. На другій фотографії – власне страва. І так, схоже бабусі з Малаві годують онуків смаженими личинками...

Загалом, ми зібрали фото сорока двох найцікавіших, на наш погляд, бабусь проєкту "У її кухні". Дивіться та не полінуйтесь завтра навідатися до бабусі. Цілком імовірно, що вона уже зараз готує щось смачненьке, аби вас потішити.

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392081

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392082

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392083

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392084

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392085

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392086

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392087

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392088

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392089

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392090

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392091

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392092

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392093

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392094

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392095

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392096

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392097

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392098

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392099

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392100

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392101

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392102

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392103

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392104

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392105

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392106

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392107

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392108

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392109

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392111

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392110

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392112

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392113

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392114

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392115

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392116

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392117

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392118

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392119

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392120

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392121

Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит - фото 392122

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Джерело: gabrielegalimberti
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