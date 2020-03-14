Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит

Як відомо, ще жоден онук і внучка не втекли від бабусі голодними. Бабці марно пояснювати, що ти сидиш на дієті, припинив вживати тваринний білок або став кришнаїтом-вегетаріанцем. Ці світлини доведуть, що бабусі – мабуть, найкращі кулінари у світі. Гарантуємо, що у вас слинки потечуть.

Фотограф Габріеле Галімберті, 42-річний уродженець Тоскани, на власному шлунку випробував бабусину турботу. Інакше як би йому в голову прийшла ідея геніального проекту "У її кухні" (In Her Kitchen).

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Габріеле, мандрівник зі стажем, відвідав з пів сотні країн світу і сфотографував тамтешніх бабусь. На першій фотографії бабуся позує з інгредієнтами для її коронної страви. На другій фотографії – власне страва. І так, схоже бабусі з Малаві годують онуків смаженими личинками...

Загалом, ми зібрали фото сорока двох найцікавіших, на наш погляд, бабусь проєкту "У її кухні". Дивіться та не полінуйтесь завтра навідатися до бабусі. Цілком імовірно, що вона уже зараз готує щось смачненьке, аби вас потішити.

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