Виглядає на всі 30: цей 56-річний дідусь семи онуків змусить вас піти до залу

Цього 56-річного британського фітнес-тренера Енді Уїлкінсона часто приймають за 30-річного чоловіка. В одному з інтерв'ю чоловік вирішив поділитися секретами підтримки ідеальної форми. Мотайте на вус!

За його словами, головне – уникати стресів. Самому Уілкінсону це вдається. Ще він розповів, що багато спить і тричі на тиждень тренується.

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Я думаю, що відпочинок і сон – це величезний внесок в те, чому я виглядаю так молодо. Я ніколи не їм пізно, завжди лягаю спати до півночі і сплю в абсолютно затемненій кімнаті без телефона. І для мене це дійсно працює, – пояснив Уілкінсон.

За його словами, вкрай важливо обмежити рівень стресу у своєму житті.

"Я знаю, що це важко, але я намагаюся зосередитися на житті в сьогоденні, не зациклюючись на минулому та майбутньому", – сказав він.

Уілкінсон цікавиться силовими вправами з 18 років, але серйозно почав працювати над своїм тілом, коли йому було трохи за 30. Він підкреслив, що з віком організму потрібно значно менше їжі, і вуглеводів зокрема, ніж людині може здаватися.

Крім того, для здоров'я корисно пити багато води, а от переборщувати з тренуваннями не потрібно – організму потрібен час на відпочинок і відновлення.

У Уїлкінсона три доньки: Клер (37 років), Лі (35 років) і Сара (33 роки) і семеро онуків у віці від шести до десяти років.

Так, юні дівчата часто намагаються познайомитися з ним. Але він вірний своїй 51-річній коханій.

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