Що додати до кави, щоб схуднути

Улюблений ранковий напій багатьох людей може не лише допомагати збадьоритись, а й позбутись зайвої ваги. Для цього варто доповнювати каву цією популярною спецією.

Науковці розповіли, що кава з корицею здатна відчутно покращувати самопочуття, позитивно впливати на обмін речовин та спалення жиру. Ще один плюсик на користь ароматного напою.

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Взагалі каву вважають одним із корисних напоїв, адже у помірних кількостях та без цукру і молока вона допомагає зміцнювати серцево-судинну систему та активізує метаболізм.

Тому тим, хто хоче позбутись кількох зайвих кілограмів, можна спокійно не відмовлятись від неї, але пам'ятати про те, що краще забути про підсолоджувачі та солодощі у якості бонусу.

Як кава допомагає схуднути

А от кава з корицею здатна ще й покращити процес мислення і прискорити схуднення.

"Популярна спеція може не тільки допомогти зекономити калорії, насолоджуючись кавою без солодких добавок. Корисні речовини в кориці також допомагають знизити рівень цукру в крові та спалювати жир", – зазначають фахівці.

Не варто забувати і про антиоксидантні властивості кориці, які дозволяють очистити організм та покращити самопочуття.

Чому корисно додавати корицю до кави

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